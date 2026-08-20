Allerta anche in Italia per la carota giocattolo: nella sabbia trovata una forma di amianto

Un giocattolo per bambini dall’aspetto apparentemente innocuo, una specie di squishy elastico a forma di carota, è al centro di un’allerta che riguarda anche l’Italia. All’interno del prodotto è infatti presente della sabbia nella quale le analisi hanno rilevato tremolite, una forma di amianto. Il Ministero della Salute ha trasmesso la segnalazione alle autorità sanitarie invitando a prestare particolare attenzione anche alla possibile presenza del giocattolo in scuole, asili nido e altre strutture frequentate dai bambini.

La segnalazione è stata diffusa attraverso il sistema europeo Safety Gate, che ha classificato il livello di rischio come “serio”. La comunicazione ministeriale è quindi arrivata sui territori e diversi Comuni hanno pubblicato avvisi rivolti alle famiglie e alle strutture per l’infanzia.

Come riconoscere il giocattolo

Il prodotto interessato è un giocattolo elastico di colore arancione, a forma di carota, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia. La marca indicata nella segnalazione è Trendhaus, il modello è 967176, il lotto 2025 = CH33287 e il codice a barre 4032722967176.

Secondo i dati riportati nella comunicazione, il richiamo interessa 30.024 pezzi e l’Italia figura tra i Paesi nei quali il prodotto è stato distribuito.

Il giocattolo appartiene alla categoria degli “squishy”, oggetti morbidi ed elastici pensati per essere schiacciati e manipolati. In questo caso il problema riguarda il materiale contenuto all’interno: le analisi indicate nella notifica europea hanno rilevato amianto tremolite nella sabbia.

Cosa fare se si ha in casa la carota giocattolo

Le indicazioni diffuse dal Ministero invitano innanzitutto a sospendere immediatamente l’utilizzo del giocattolo e a tenerlo lontano dai bambini. Se il prodotto è integro non deve essere aperto, tagliato, forato o svuotato e sono da evitare manipolazioni non necessarie.

È possibile verificare la riconsegna al venditore, dal momento che il prodotto risulta oggetto di richiamo. Se questo non fosse possibile, l’indicazione è quella di rivolgersi alla ASL o ATS competente per territorio, oppure verificare con il proprio Comune o con il gestore dei rifiuti quale procedura sia stata eventualmente predisposta.

Il giocattolo non deve essere gettato nei normali rifiuti domestici, né nell’indifferenziato o nella plastica. La comunicazione ministeriale non individua infatti una procedura nazionale unica per il conferimento e invita a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Cosa fare se il giocattolo è rotto e la sabbia è uscita

Una cautela ancora maggiore è richiesta nel caso in cui l’involucro sia danneggiato e la sabbia sia fuoriuscita. È proprio la possibile rottura del giocattolo, con la conseguente dispersione del materiale contenente tremolite, a rappresentare la condizione di rischio indicata nella notifica Safety Gate.

In questo caso non bisogna spazzare la sabbia, utilizzare un normale aspirapolvere, soffiare sul materiale o tentare di rimuoverlo autonomamente. È inoltre necessario tenere temporaneamente bambini e altre persone lontani dalla zona interessata e contattare l’autorità sanitaria territorialmente competente, facendo riferimento alla notifica Safety Gate SR/01963/26.

La presenza di sabbia fuoriuscita, precisa la comunicazione, può richiedere una valutazione specifica dell’ambiente e non deve quindi essere gestita come il semplice smaltimento di un giocattolo.

L’attenzione anche a scuole e asili

L’allerta non riguarda soltanto le abitazioni. Il Ministero ha chiesto infatti di considerare la possibilità che il prodotto sia stato acquistato o sia presente anche in scuole, asili nido e altre strutture destinate all’infanzia.

La nota richiama inoltre l’attenzione su eventuali prodotti simili: questo non significa che gli altri giocattoli dello stesso tipo siano contaminati, ma eventuali verifiche sulla loro composizione devono essere affidate alle strutture competenti e, quando ritenuto opportuno, ai Centri Regionali Amianto.

La scheda completa dell’allerta europea è consultabile sul portale Safety Gate.