Alluvione devastante in Nepal, oltre 600 vittime: da Varese scatta la macchina della solidarietà
Drammatico il bilancio del disastro idrogeologico nel distretto di Rasuwa. Da Varese parte la catena di solidarietà promossa da Nepal nel Cuore ODV insieme alle realtà locali
Ha superato la drammatica soglia delle 600 vittime il bilancio dell’alluvione che ha travolto il fiume Bhotekoshi, nel distretto nepalese di Rasuwa. Le salme recuperate nelle ultime ore in diverse province del Paese — tra cui Chitwan, Nawalparasi e Dhading — rendono complessa la fase di riconoscimento a causa dei danni alla viabilità che impediscono ai familiari di raggiungere le aree colpite. Resta forte l’ansia per i dispersi, tra cui figura un gruppo di 53 Sherpa originari di varie zone della nazione.
Di fronte alla gravità della tragedia, si è mobilitata da Varese l’associazione Nepal nel Cuore ODV, avviando un coordinamento diretto con la Nine Hills Association (con il riferimento della Okhaldhunga Nine Hill Association) per strutturare un piano di aiuti mirato ed efficace.
L’associazione varesina sta mettendo a punto una raccolta fondi trasparente per sostenere in modo diretto i villaggi e i nuclei familiari rimasti senza casa né mezzi di sussistenza. «Non vogliamo sostituirci a chi sta coordinando i soccorsi», spiega Ngima Sherpa di Nepal nel Cuore ODV. «Vogliamo fare la nostra parte raggiungendo i contesti in cui la nostra azione può rivelarsi concreta e verificabile. Stiamo definendo i dettagli tecnici e a breve comunicheremo le modalità ufficiali per donare».
Nei prossimi giorni l’associazione diffonderà sui propri canali istituzionali il calendario delle iniziative pubbliche di solidarietà rivolte alla cittadinanza e alla comunità nepalese presente sul territorio.
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