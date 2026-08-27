Alluvione in Nepal, ancora nessuna notizia di decine di cittadini di Okhaldhunga e Solukhumbu
A Rasuwa proseguono le ricerche dopo la devastante piena. Tra i dispersi anche un dirigente dell'associazione "Okhaldhunga Nine Hills" e diverse guide escursionistiche: le famiglie chiedono soccorsi più rapidi ed efficaci
Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso in seguito alla devastante alluvione del fiume Bhotekoshi, nel distretto di Rasuwa, ma decine di cittadini provenienti da Okhaldhunga e Solukhumbu risultano ancora irreperibili.
Il disastro ha causato numerose vittime in diversi distretti: secondo gli ultimi dati della polizia, sono stati finora recuperati i corpi di 390 persone. L’Esercito del Nepal, la Polizia del Nepal e la Forza di Polizia Armata sono state mobilitate per le operazioni di ricerca e soccorso.
Tra i dispersi tanti lavoratori del settore turistico
Tra i dispersi figura anche Geljen Sherpa, segretario congiunto dell’organizzazione “Okhaldhunga Nine Hills“, del quale non si hanno più notizie. Con lui risultano irreperibili anche le guide Sonam Tashi Sherpa, Geli Sherpa e Tenji Sherpa: secondo fonti locali, i contatti si sono interrotti mentre si trovavano nelle aree colpite dalla piena. Complessivamente, da Okhaldhunga risultano disperse 23 persone.
Analoga sorte per tre cittadini di Solukhumbu – Rojit Tamang, Pasang Tamang e Pasang Kaji Tamang – partiti per un’escursione organizzata proprio dall’associazione “Okhaldhunga Nine Hills”: anche di loro non si hanno più notizie, né le famiglie né i parenti sono riusciti a contattarli. Secondo fonti locali il numero dei dispersi provenienti da Solukhumbu ha raggiunto quota 46, per un totale di 69 persone irreperibili tra i due distretti.
La richiesta di soccorsi e ricerche più efficienti
Molti dei dispersi lavorano nel settore turistico ed escursionistico, come guide o accompagnatori. Rojit, Pasang e Pasang Kaji Tamang, in particolare, provengono da famiglie economicamente svantaggiate, circostanza che rende il dramma ancora più duro da affrontare per i loro cari.
Le famiglie dei dispersi hanno esortato le forze di sicurezza a intensificare e rendere più efficaci le operazioni di ricerca e soccorso, chiedendo al contempo aiuti immediati e sostegno finanziario per i nuclei familiari colpiti. Le autorità sono state sollecitate a dare priorità al ritrovamento delle persone ancora disperse, mentre le famiglie continuano ad attendere con angoscia, nella speranza di poterle riabbracciare sane e salve.
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