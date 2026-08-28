Alluvione in Nepal, l’angoscia delle famiglie: “Aspettano solo di sapere se i loro cari sono vivi”

Sono soprattutto le famiglie, in queste ore, a vivere il dramma più difficile da raccontare. Dopo la devastante inondazione del fiume Bhotekoshi, nel distretto di Rasuwa, sono ancora centinaia le persone di cui non si hanno notizie. Nei villaggi di Okhaldhunga e Solukhumbu, a migliaia di chilometri dal luogo del disastro, genitori, mogli, mariti e figli aspettano una telefonata, una notizia, qualsiasi informazione che possa dire loro se i propri cari sono sopravvissuti.

Ad aggiornarci sulla situazione è Ndima Sherpa, presidente delle associazioni Okhaldhunga Nine Hill Association e Nepal nel cuore ODV, oltre che fondatore della Unlimited Sherpa Expeditions, che da alcuni anni vive proprio a Varese: «In molti casi non ci sono ancora informazioni certe sulla vita o sulla morte dei dispersi. Questa attesa aumenta la sofferenza», racconta.

Secondo gli ultimi dati della National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) riportati da Sherpa, sono stati recuperati 538 corpi, mentre 3.742 persone sono state salvate e 977 risultano ancora disperse. Tra queste ci sono anche cittadini nepalesi partiti verso il confine tra Nepal e Cina, insieme a turisti e lavoratori impegnati nelle attività legate al turismo.

Una telefonata che non arriva

Nei distretti montani colpiti indirettamente dalla tragedia, l’emergenza si vive soprattutto attraverso il silenzio. Le famiglie cercano informazioni rivolgendosi alla polizia, agli ospedali e ai centri di soccorso, ma i danni provocati dall’alluvione a strade, ponti e linee di comunicazione rendono ancora più difficili le ricerche e la circolazione delle notizie.

«Un genitore anziano aspetta un figlio. Una moglie aspetta suo marito. I bambini chiedono quando tornerà il padre. Ma le famiglie non hanno risposte», è il racconto di Ndima Sherpa, che ha informazioni dirette dall’associazione Nine Hills.

Da qui la richiesta di un sistema più organizzato per seguire le ricerche, con un elenco centrale e aggiornato dei dispersi, delle loro ultime posizioni conosciute e delle eventuali informazioni provenienti dagli ospedali.

Le famiglie vogliono sapere

«Le famiglie vogliono solo la verità: sapere se i loro cari sono vivi oppure ricevere la conferma ufficiale per poterli riportare a casa», aggiunge Ndima Sherpa.

La ricostruzione delle strade e dei ponti, così come la ripresa del turismo, arriveranno dopo: «Il dolore di chi aspetta non si misura con i numeri. La priorità assoluta è trovare, salvare e identificare ogni cittadino disperso».

(foto da Facebook di Pradip Shah)