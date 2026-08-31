“Amore e Musica”: a Galliate Lombardo un concerto nella cornice di Villa Calmia

Una sera d’estate, un luogo incantevole e la magia della musica dal vivo. Domenica 6 settembre alle ore 21 “Musica nelle Residenze Storiche”, la rassegna musicale organizzata da Musica e Muse, fa tappa a Galliate Lombardo con “Amore e Musica”, un concerto per soprano e pianoforte (rispettivamente, Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra).

Da più di vent’anni la rassegna porta la grande musica classica nei piccoli Comuni, trasformando residenze storiche e luoghi di particolare bellezza in palcoscenici capaci di avvicinare la musica a un pubblico sempre più ampio. Un progetto nato dall’iniziativa di Mario Roncuzzi e cresciuto nel tempo grazie alla collaborazione e al sostegno di numerosi Comuni, realtà imprenditoriali e privati.

Anche quest’anno il Comune di Galliate Lombardo rinnova la propria adesione alla rassegna, proponendo una serata in cui la bellezza del luogo incontra la forza evocativa della musica.

L’appuntamento è per domenica 6 settembre alle ore 21 a Villa Calmia, Galliate Lombardo (in Strada della Vigna d’Oro, 4). L’ingresso è gratuito; per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione al numero 351 5280248.

“Amore e Musica” accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso epoche, linguaggi e sensibilità diverse, tutte unite dal tema universale dell’amore. Dalle atmosfere romantiche di Franz Schubert e Robert Schumann alle arie e romanze di Saverio Mercadante, Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti, fino al fascino intramontabile della canzone napoletana, il concerto offrirà un percorso musicale ricco di sfumature ed emozioni.