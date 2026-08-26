Anche a Malnate il festival “Mosaico”: a Villa Braghenti le danze di Marocco e Serbia

Mercoledì 26 agosto il parco di Villa Braghenti ospita la tappa malnatese della rassegna promossa dai Tencitt di Cunardo con le esibizioni ad ingresso libero dei gruppi di Marocco e Serbia

Il festival internazionale del folklore “Mosaico” fa tappa a Malnate per una serata interamente dedicata alle musiche, alle danze e alle tradizioni dal mondo. Mercoledì 26 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, il parco di Villa Braghenti in viale Kennedy 2 ospiterà lo spettacolo ad ingresso libero e gratuito, inserito nel ricco programma dell’evento promosso dal Gruppo Folkloristico Cunardese “I Tencitt” con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Malnate.

I gruppi protagonisti della serata

Sul palco malnatese si esibiranno due formazioni di livello internazionale provenienti da Marocco e Serbia. I gruppi porteranno in scena i costumi tradizionali, i ritmi tipici e le coreografie che raccontano le radici e la cultura dei loro paesi d’origine, offrendo al pubblico una panoramica suggestiva sulle tradizioni folkloriche extraeuropee ed europee.

Il valore dell’iniziativa e le sinergie territoriali

La manifestazione s’inserisce nel calendario di “Mosaico 2026”, una rassegna itinerante che da anni porta la cultura popolare nei vari centri del Varesotto, creando occasioni di incontro e scambio interculturale. L’appuntamento di Malnate rappresenta una delle tappe chiave del festival, resa possibile dalla collaborazione tra le istituzioni locali, la Provincia di Varese e la realtà organizzatrice cunardese.

Informazioni utili e location al coperto in caso di pioggia

L’appuntamento è ad accesso libero senza prenotazione. In caso di maltempo le esibizioni non verranno annullate, ma si trasferiranno al coperto presso l’Area Feste di via Pastore, garantendo il regolare svolgimento dello spettacolo.