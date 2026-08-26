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Anche a Malnate il festival “Mosaico”: a Villa Braghenti le danze di Marocco e Serbia

Mercoledì 26 agosto il parco di Villa Braghenti ospita la tappa malnatese della rassegna promossa dai Tencitt di Cunardo con le esibizioni ad ingresso libero dei gruppi di Marocco e Serbia

festival mosaico malnate
Sagre, Fiere e Feste

26 Agosto 2026

Il festival internazionale del folklore “Mosaico” fa tappa a Malnate per una serata interamente dedicata alle musiche, alle danze e alle tradizioni dal mondo. Mercoledì 26 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, il parco di Villa Braghenti in viale Kennedy 2 ospiterà lo spettacolo ad ingresso libero e gratuito, inserito nel ricco programma dell’evento promosso dal Gruppo Folkloristico Cunardese “I Tencitt” con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Malnate.

I gruppi protagonisti della serata

Sul palco malnatese si esibiranno due formazioni di livello internazionale provenienti da Marocco e Serbia. I gruppi porteranno in scena i costumi tradizionali, i ritmi tipici e le coreografie che raccontano le radici e la cultura dei loro paesi d’origine, offrendo al pubblico una panoramica suggestiva sulle tradizioni folkloriche extraeuropee ed europee.

Cunardo e il Varesotto abbracciano il mondo: al via il festival del folklore “Mosaico 2026”

Il valore dell’iniziativa e le sinergie territoriali

La manifestazione s’inserisce nel calendario di “Mosaico 2026”, una rassegna itinerante che da anni porta la cultura popolare nei vari centri del Varesotto, creando occasioni di incontro e scambio interculturale. L’appuntamento di Malnate rappresenta una delle tappe chiave del festival, resa possibile dalla collaborazione tra le istituzioni locali, la Provincia di Varese e la realtà organizzatrice cunardese.

Informazioni utili e location al coperto in caso di pioggia

L’appuntamento è ad accesso libero senza prenotazione. In caso di maltempo le esibizioni non verranno annullate, ma si trasferiranno al coperto presso l’Area Feste di via Pastore, garantendo il regolare svolgimento dello spettacolo.

26 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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