Angera chiama cittadini e associazioni: parte il percorso partecipativo sul futuro del Museo

Angera apre un nuovo cantiere di comunità. Dopo l’esperienza sulla riorganizzazione dei servizi 0-18 anni, il Comune avvia un percorso partecipativo per ridisegnare il futuro del Museo Civico Archeologico e del Museo Diffuso, due luoghi di riferimento per l’identità culturale della città. L’obiettivo è raccogliere bisogni, idee e proposte per definire servizi museali più accessibili e una gestione capace di coinvolgere davvero il territorio.

La delibera approvata il 21 agosto segna l’avvio dell’istruttoria condivisa: un lavoro che punta a individuare quali interventi servono per migliorare la fruizione dei musei, quali modalità adottare per realizzarli e quali risorse mettere in campo. Un metodo che Angera conosce già: «Lo stesso percorso che ci ha permesso di migliorare i servizi 0-18 anni», ricorda la sindaca Marcella Androni, sottolineando come il confronto con la comunità abbia portato risultati concreti.

«Con questo percorso – aggiunge Androni – traduciamo in pratica ciò che spesso resta solo sulla carta: la cultura come motore sociale, capace di migliorare la qualità della vita». Un messaggio che punta a trasformare i musei angeresi in spazi vivi, aperti e condivisi, dove la storia del territorio diventa occasione di dialogo e crescita collettiva.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre 2026 alle 17, nella Sala Consiliare “Ambrogina Brovelli”. Sarà il momento in cui cittadini, associazioni e realtà culturali potranno iniziare a contribuire alla progettazione del nuovo corso dei musei. Per partecipare è necessario inviare una PEC entro il 22 settembre all’indirizzo: comune.angera@pec.regione.lombardia.it.