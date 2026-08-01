Angera e Arona si preparano allo spettacolo di fuochi e musica che illuminerà il lago domenica sera

Il basso Verbano si prepara alla sua notte più luminosa. Domenica 2 agosto torna “Lumina“, lo spettacolo di fuochi d’artificio musicali che dal lungolago di Arona illumina lo specchio d’acqua tra le due sponde e che, da tradizione, si guarda tanto dal Piemonte quanto dalla riva varesina.

L’appuntamento è dalle 22.30: la Pro Loco di Arona, che organizza la manifestazione in collaborazione con i Comuni di Arona e Angera, ha costruito anche quest’anno un programma pirotecnico sincronizzato con la musica. I fuochi saranno visibili dai lungolaghi delle due città e dal parco della Rocca Borromea di Arona, che si affaccia proprio sulla rocca di Angera.

Ad Angera mercatini e street food

Sulla sponda varesina la giornata comincia molto prima dello spettacolo. Sui viali di Angera è in programma “Creativamente”, il mercatino dedicato all’arte e alla creatività, con banchi aperti dalle 9 alle 23. A completare l’offerta c’è lo Street Food Hop Hop, arrivato in città giovedì 31 luglio per una tre giorni di cucina di strada che si chiude proprio nella serata dei fuochi.

Viabilità: la SP4 chiude dalle 18

Il Comune di Angera ha diffuso un avviso alla cittadinanza sulle modifiche temporanee alla circolazione. La SP4, la strada lungolago, sarà chiusa al traffico in direzione Angera a partire dalle ore 18 all’altezza dell’imbarcadero e fino al termine della manifestazione.

L’invito dell’amministrazione è a programmare per tempo gli spostamenti e a utilizzare percorsi alternativi. Le ordinanze complete sono pubblicate sul sito del Comune di Angera.

Sull’altra sponda navetta gratuita e trenino

Chi sceglie di attraversare il lago per seguire i fuochi da Arona troverà quest’anno una novità: il Comune ha attivato la “Navetta dei Fuochi”, un servizio completamente gratuito garantito da due pulmini da 18 posti in funzione con continuità dalle 18.30 a mezzanotte. Il percorso parte dal parcheggio del cimitero di Mercurago, fa tappa ai parcheggi di via Montenero (Casa dell’Acqua) e arriva al Ponte di Ferro – Park Margherita, a pochi passi dall’area dello spettacolo.

In funzione anche il trenino Arona Express Tour da e per il parco della Rocca Borromea: partenze da largo Pietro Vidale alle 20, 20.30, 21 e 21.30, rientri dal parco alle 23.30 e a mezzanotte. Il costo è di 5 euro e il servizio è prenotabile via WhatsApp al numero 339 7694462.