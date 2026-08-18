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Animali da immaginare: all’Aperi-sketch di Materia il disegno diventa una storia

Giovedì 20 agosto alle 19.30 nuovo appuntamento con Aperi-Sketch: questa volta protagonisti sono gli animali, da reinventare non in modo realistico ma attraverso carattere, gesti e piccole storie

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Giovedì 20 agosto alle 19.30 a Materia di Castronno torna Aperi-Sketch, l’appuntamento che unisce disegno, creatività e convivialità attorno a un tavolo. Dopo la serata dedicata alle stelle, il nuovo incontro mette al centro un tema tanto immediato quanto aperto all’immaginazione: gli animali.

Ma l’obiettivo non sarà disegnare alla perfezione un lupo, un gatto o una piovra. Nessuna gara di realismo, nessuna prova tecnica. Il punto di partenza sarà un altro: immaginare chi è quell’animale.

Come si chiama? Da dove viene? Che carattere ha? Che cosa sta facendo? Dove sta andando? Da una sagoma, da un tratto o da pochi dettagli può così nascere un personaggio. Un animale può diventare timido, buffo, elegante, dispettoso o misterioso. Può compiere un gesto, vivere una piccola scena, suggerire una storia.

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È questo lo spirito di Aperi-sketch: usare il disegno non tanto per riprodurre ciò che si vede, quanto per inventare, osservare e raccontare. A guidare la serata sarà ancora Tiziana Rizza, accompagnando i partecipanti con spunti ed esercizi pensati per lasciare spazio alla fantasia e al proprio modo personale di disegnare.

Il tutto con la formula ormai caratteristica dell’appuntamento: si disegna, si chiacchiera e si condivide il tavolo davanti a qualcosa da bere e da mangiare. Gli eventi di agosto sono aperti ai soci di Anche Io APS (puoi prescriverti CLICCANDO QUI).

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Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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