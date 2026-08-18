Varese News

Canton Ticino

Annega nelle acque del Verbano alla foce della Maggia: recuperato il corpo di un 72enne

Il tragico allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì. I soccorritori e i subacquei hanno individuato la salma a circa dieci metri di profondità

navigazione lago maggiore lugano

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo scomparso nel pomeriggio di lunedì 17 agosto nelle acque del Lago Maggiore. Il corpo privo di vita di un cittadino svizzero di 72 anni, residente nel Locarnese, è stato individuato e recuperato nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, poco dopo le 11.30.

L’allarme era scattato poco prima delle 15 di ieri, quando la Centrale comune d’allarme (CECAL) aveva ricevuto la segnalazione della scomparsa dell’anziano nella zona della foce del fiume Maggia. Le operazioni di soccorso si sono attivate immediatamente, vedendo impegnati sul campo gli agenti della Polizia cantonale insieme agli specialisti del Salvataggio Sub Gambarogno.

Dopo ore di perlustrazioni, la salma è stata localizzata a circa 20 metri dalla riva e a una profondità di dieci metri. Spetterà ora agli accertamenti e all’inchiesta della Polizia cantonale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del tragico annegamento.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.