Annega nelle acque del Verbano alla foce della Maggia: recuperato il corpo di un 72enne
Il tragico allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì. I soccorritori e i subacquei hanno individuato la salma a circa dieci metri di profondità
Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo scomparso nel pomeriggio di lunedì 17 agosto nelle acque del Lago Maggiore. Il corpo privo di vita di un cittadino svizzero di 72 anni, residente nel Locarnese, è stato individuato e recuperato nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto, poco dopo le 11.30.
L’allarme era scattato poco prima delle 15 di ieri, quando la Centrale comune d’allarme (CECAL) aveva ricevuto la segnalazione della scomparsa dell’anziano nella zona della foce del fiume Maggia. Le operazioni di soccorso si sono attivate immediatamente, vedendo impegnati sul campo gli agenti della Polizia cantonale insieme agli specialisti del Salvataggio Sub Gambarogno.
Dopo ore di perlustrazioni, la salma è stata localizzata a circa 20 metri dalla riva e a una profondità di dieci metri. Spetterà ora agli accertamenti e all’inchiesta della Polizia cantonale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del tragico annegamento.
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