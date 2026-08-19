Annullate le chiusure notturne sulla Gallarate-Gattico: tratti aperti il 19 e 20 agosto
Revocati i provvedimenti previsti tra Castelletto Ticino, Besnate e l'allacciamento con la A8. Regolarmente fruibili anche le aree di servizio Verbano
Nessun disagio notturno lungo la D08 Diramazione Gallarate-Gattico nei prossimi giorni. Autostrade per l’Italia ha comunicato l’annullamento dei provvedimenti di chiusura del traffico che erano stati previsti per le due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 5.00.
Di conseguenza, i tratti interessati rimarranno regolarmente aperti alla circolazione:
Direzione A8 Milano-Varese: viabilità garantita nel tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con l’autostrada A8.
Direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: transito regolare tra gli svincoli di Besnate e Castelletto Ticino.
La revoca delle limitazioni comporta la regolare fruibilità in entrata degli svincoli di Castelletto Ticino, Sesto Calende Vergiate e Besnate. Durante le due notti rimarranno inoltre accessibili senza variazioni le aree di servizio “Verbano Ovest” e “Verbano Est”.
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