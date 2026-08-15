Aperi-Song: il 21 agosto a Materia la sfida è tra riff rock e giri di basso

Terzo appuntamento con Aperi-Song, il ciclo di serate musicali organizzato a Materia che trasforma il venerdì sera in una sfida all’ultima nota. Giovedì 21 agosto alle 19.30 protagonisti saranno i grandi riff di chitarra, i giri di basso più celebri e le immancabili canzoni da cantare insieme, in un’atmosfera che unisce l’energia del rock al fascino delle serate estive in compagnia.

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L’iniziativa, propone quattro appuntamenti dedicati alla musica e al gioco di squadra. Ogni serata mette alla prova memoria, rapidità e cultura musicale dei partecipanti attraverso una speciale playlist realizzata da VareseNews, con brani da riconoscere prima degli avversari.

Quella del 21 agosto sarà una sfida capace di attraversare generazioni e stili musicali. A volte basterà l’attacco di una chitarra elettrica, altre un celebre giro di basso o poche note di un ritornello da falò per far scattare il riconoscimento. Obiettivo: indovinare il titolo del brano il più velocemente possibile e conquistare punti preziosi per la propria squadra.

Il regolamento è semplice: ogni canzone riconosciuta vale due punti, ai quali si possono aggiungere bonus per chi sa indicare anche artista, anno di pubblicazione e album. Dopo cinque manche tematiche, la serata entra nella fase finale con una sfida ispirata al classico gioco del tris: per conquistare una casella della griglia occorre prima riconoscere il motivo musicale proposto.

Un’occasione per mettere alla prova il proprio orecchio musicale, sfidare amici e familiari e condividere una serata leggera e coinvolgente, tra classici intramontabili, inni rock e quelle canzoni che, appena partono, tutti conoscono a memoria.

L’appuntamento è quindi per giovedì 21 agosto alle 19.30 a Materia, per una serata dove la colonna sonora la fanno i partecipanti, tra ricordi, intuizioni e voglia di cantare insieme.

Informazioni

La prenotazione tramite Eventbrite è gratuita. Il costo dell’aperitivo è di 12 euro, da pagare direttamente in sede, con primo drink incluso. Ingresso con tessera, Anche Io APS (dal valore di 15€ fino alla fine dell’anno). Puoi preiscriverti compilando questo modulo o in loco prima della serata: PREISCRIZIONE ONLINE ANCHE IO APS – DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO.