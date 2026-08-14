Apre il nuovo parcheggio Metropolis: 36 posti auto gratuiti a due passi dal centro di Sesto Calende
Il parcheggio di fronte all'area picnic, già utilizzata in passato come parcheggio sterrato, è stata riqualificata e collegata alla nuova rotatoria di accesso alla città
Da oggi, venerdì 14 agosto, è nuovamente aperto al pubblico il parcheggio Metropolis, area di sosta riqualificata nell’ambito dell’omonimo intervento urbanistico a pochi passi dal centro di Sesto Calende. Il parcheggio mette a disposizione 36 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità, e, come già era prima dell’inizio del cantiere, sarà completamente gratuito.
L’opera era attesa da tempo e rappresenta un tassello importante per la sosta in centro a Sesto Calende, città spesso “affamata di parcheggi“, soprattutto durante la stagione estiva. La posizione del parcheggio è da sempre particolarmente strategico per raggiungere il lungofiume, il parco giochi e la pista ciclabile verso Sant’Anna, destinata in futuro a collegarsi con la nuova Ciclovia del Lago Maggiore.
In realtà l’area era già utilizzata come parcheggio, ma si trattava di uno spazio sterrato e con una viabilità differente rispetto a quella attuale. L’uscita era infatti caratterizzato da un’uscita a senso unico in direzione Angera, mentre oggi l’ingresso e l’uscita dall’area sono regolati dalla nuova rotatoria realizzata nell’ambito dell’intervento.
Il Metropolis rappresenta uno dei principali parcheggi (gratuiti) a servizio del centro cittadino. Tra le altre aree di sosta di dimensioni simili figurano il parcheggio sterrato di via Risorgimento, che serve la zona della stazione, dell’Esselunga e delle scuole, e, a pochi metri proprio dal Metropolis, quello della Nuova Marna. Per quest’ultimo, riqualificato nel 2025 dove prima si trovano i Giardini Rovelli, è tuttavia prevista l’introduzione della sosta a pagamento.
Nuova illuminazione sul lungofiume di Sesto Calende: partiti i lavori tra l’Allea e il parcheggio Metropolis
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
lenny54 su È il 44enne Mirko Bertellini l'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso Federico Venco
lenny54 su Insulti al sindaco Galimberti, vandalizzata a Varese la piscina Copelli
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su È Federico Venco il motociclista gentile vittima dell’omicidio di Somma Lombardo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.