Apre il nuovo parcheggio Metropolis: 36 posti auto gratuiti a due passi dal centro di Sesto Calende

Da oggi, venerdì 14 agosto, è nuovamente aperto al pubblico il parcheggio Metropolis, area di sosta riqualificata nell’ambito dell’omonimo intervento urbanistico a pochi passi dal centro di Sesto Calende. Il parcheggio mette a disposizione 36 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità, e, come già era prima dell’inizio del cantiere, sarà completamente gratuito.

L’opera era attesa da tempo e rappresenta un tassello importante per la sosta in centro a Sesto Calende, città spesso “affamata di parcheggi“, soprattutto durante la stagione estiva. La posizione del parcheggio è da sempre particolarmente strategico per raggiungere il lungofiume, il parco giochi e la pista ciclabile verso Sant’Anna, destinata in futuro a collegarsi con la nuova Ciclovia del Lago Maggiore.

In realtà l’area era già utilizzata come parcheggio, ma si trattava di uno spazio sterrato e con una viabilità differente rispetto a quella attuale. L’uscita era infatti caratterizzato da un’uscita a senso unico in direzione Angera, mentre oggi l’ingresso e l’uscita dall’area sono regolati dalla nuova rotatoria realizzata nell’ambito dell’intervento.

Il Metropolis rappresenta uno dei principali parcheggi (gratuiti) a servizio del centro cittadino. Tra le altre aree di sosta di dimensioni simili figurano il parcheggio sterrato di via Risorgimento, che serve la zona della stazione, dell’Esselunga e delle scuole, e, a pochi metri proprio dal Metropolis, quello della Nuova Marna. Per quest’ultimo, riqualificato nel 2025 dove prima si trovano i Giardini Rovelli, è tuttavia prevista l’introduzione della sosta a pagamento.