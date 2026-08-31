Arbizzo in festa per la Madonna delle Grazie: tre giorni di tradizione, musica e cucina tipica

La frazione di Arbizzo si prepara a vivere un lungo fine settimana dedicato alla tradizione, alla devozione e alla convivialità in occasione della Festa della Madonna delle Grazie. La manifestazione entrerà nel vivo da venerdì 4 a domenica 6 settembre, preceduta da un percorso di preparazione spirituale che prenderà il via già a metà settimana.

Il programma religioso e la tradizione dell’incanto

Il cammino di preparazione spirituale inizierà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì con le confessioni, la Santa Messa e la Benedizione Eucaristica previste per le ore 18:00. Sabato sera, alle 20:30, si terranno le confessioni e il Santo Rosario.

Il momento centrale delle celebrazioni religiose si svolgerà domenica 6 settembre: alle 10:30 verrà celebrata la Santa Messa solenne, a cui farà seguito il tradizionale “incanto dei canestri”. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, si snoderà la Solenne Processione con il Santo Rosario e il trasporto della statua della Madonna, accompagnata dalle note della banda musicale di Marchirolo.

Gastronomia, musica e le campane a corda

Accanto alle funzioni religiose, la festa offrirà un ricco programma di intrattenimento presso lo stand gastronomico. La cucina proporrà piatti tipici locali, ricche grigliate, polenta e trippa: le tavolate saranno aperte tutte le sere dalle ore 19:30, mentre domenica l’apertura è prevista sia per il pranzo delle 12:30 sia al termine della processione pomeridiana. Inoltre, per tutta la giornata di domenica sarà attiva la pesca di beneficenza.

La colonna sonora della festa vedrà la musica da ballo protagonista venerdì e domenica con Lorenzo e Molinari, mentre la serata danzante di sabato sarà affidata a Valentino e Roberta. Per l’intera giornata di domenica sarà inoltre presente l’Associazione Campanari Ambrosiani, che suonerà le campane a corda secondo la tradizione.

I fuochi d’artificio e l’estrazione della lotteria

La tre giorni si concluderà nella serata di domenica 6 settembre. Alle ore 22:00 è in programma lo spettacolo di intrattenimento pirotecnico, seguito dall’estrazione dei biglietti della lotteria che farà calare il sipario sui festeggiamenti della frazione.