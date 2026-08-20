Atti vandalici a Mustonate: imbrattati marciapiedi, pali e voliera. Lo sdegno di Aletti Montano

Nuovi episodi di inciviltà colpiscono uno degli angoli più suggestivi della città. A Mustonate, il borgo agricolo affacciato su prati e boschi a ridosso del lago di Varese, sono stati presi di mira con lo spray marciapiedi, massi, alcuni pali e la voliera della zona, sfregiati da scritte e bottiglie abbandonate.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Francesco Aletti Montano, l’imprenditore che ha promosso la riqualificazione e la valorizzazione del rione, trasformando l’area in un polo di attrazione turistica, ricettiva ed equestre.

Affidando il suo rammarico a un breve quanto duro messaggio diffuso sui canali social, Aletti Montano ha commentato il gesto dei vandali: «Molto difficile riuscire a continuare ad essere gentili con degli ignoranti».

Un amaro commento di fronte al danneggiamento di beni e strutture inseriti in un contesto naturale e paesaggistico curato, che ogni fine settimana attira visitatori, camminatori e appassionati di natura.