Atti vandalici a Mustonate: imbrattati marciapiedi, pali e voliera. Lo sdegno di Aletti Montano
L'amaro sfogo sui social dell'imprenditore che ha curato la riqualificazione del borgo agricolo cittadino: «Difficile continuare a essere gentili con degli ignoranti»
Nuovi episodi di inciviltà colpiscono uno degli angoli più suggestivi della città. A Mustonate, il borgo agricolo affacciato su prati e boschi a ridosso del lago di Varese, sono stati presi di mira con lo spray marciapiedi, massi, alcuni pali e la voliera della zona, sfregiati da scritte e bottiglie abbandonate.
A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Francesco Aletti Montano, l’imprenditore che ha promosso la riqualificazione e la valorizzazione del rione, trasformando l’area in un polo di attrazione turistica, ricettiva ed equestre.
Affidando il suo rammarico a un breve quanto duro messaggio diffuso sui canali social, Aletti Montano ha commentato il gesto dei vandali: «Molto difficile riuscire a continuare ad essere gentili con degli ignoranti».
Un amaro commento di fronte al danneggiamento di beni e strutture inseriti in un contesto naturale e paesaggistico curato, che ogni fine settimana attira visitatori, camminatori e appassionati di natura.
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