Aumento delle tariffe ferroviarie, il PSI di Varese dice no: “Prima migliorare il servizio”

Il Partito Socialista Italiano di Varese esprime la propria contrarietà all’aumento del 3,889% delle tariffe del trasporto ferroviario regionale lombardo, previsto a partire dal 1° settembre, definendo il rincaro ingiustificato alla luce delle criticità che da anni interessano il servizio.

In una nota, il PSI sottolinea come l’ennesimo incremento dei prezzi finisca per gravare su pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente il treno e che, secondo il partito, continuano a fare i conti con ritardi, cancellazioni, sovraffollamento e numerosi disagi.

«Chiedere ai cittadini di pagare di più senza offrire un servizio più efficiente e affidabile è una scelta profondamente sbagliata», afferma il PSI, ricordando che il trasporto pubblico dovrebbe rappresentare «un diritto e un incentivo alla mobilità sostenibile, non un costo sempre maggiore per chi non ha alternative all’utilizzo del treno».

Il partito pone inoltre l’attenzione sul tema degli investimenti ferroviari, chiedendo alla Regione Lombardia di garantire «la massima trasparenza» sui costi delle opere in corso, compresi i progetti dedicati ai treni a idrogeno. Secondo il PSI, innovazione e transizione ecologica sono obiettivi condivisibili, ma devono essere perseguiti attraverso una gestione responsabile delle risorse pubbliche, evitando che eventuali costi aggiuntivi vengano scaricati sui pendolari.

Per questo, AVANTI PSI Varese invita la Giunta regionale ad aprire un confronto con i rappresentanti dei pendolari, gli enti locali e le forze sociali per individuare soluzioni in grado di migliorare concretamente il servizio ferroviario.

«I cittadini lombardi meritano treni puntuali, sicuri ed efficienti – conclude il partito –. Solo dopo aver raggiunto standard di qualità adeguati si potrà discutere di eventuali adeguamenti tariffari».