Auto in fiamme a Fagnano Olona: illeso il conducente
L'intervento dei Vigili del Fuoco con autopompa e autobotte in via Papa Giovanni XXIII ha consentito di domare il rogo prima che le fiamme potessero estendersi alla vegetazione circostante la strada
Un principio d’incendio ha distrutto un’autovettura nel pomeriggio a Fagnano Olona. L’allarme è scattato intorno alle 15:15, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII per spegnere le fiamme che si erano sviluppate a bordo del mezzo fermo lungo la strada.
L’episodio non ha fortunatamente registrato feriti. Il conducente del veicolo è riuscito infatti ad accorgersi in tempo di quanto stava accadendo e ad abbandonare l’abitacolo in sicurezza prima che il rogo si estendesse, rimanendo incolume.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Sul posto sono prontamente sopraggiunti gli operatori del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme. La tempestività delle operazioni ha impedito il peggiorare della situazione lungo la via cittadina.
I pompieri si sono messi subito al lavoro per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area prima che il fuoco potesse propagarsi alla vegetazione e agli alberi circostanti la sede stradale.
Area messa in sicurezza
Dopo aver completamente spento il rogo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica del tratto interessato e all’accertamento delle condizioni di sicurezza della via.
Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto: le cause che hanno scatenato le fiamme a bordo dell’auto sono attualmente in fase di accertamento.
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