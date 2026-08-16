Auto in fiamme sulla Sp5 a Maccagno con Pino e Veddasca: intervengono vigili del fuoco e Aib
L'incendio è partito da un'autovettura e ha raggiunto una piccola porzione dell'area boschiva lungo la strada provinciale: sul posto anche le squadre dei volontari antincendio boschivo
Un’auto ha preso fuoco nel pomeriggio di sabato 15 agosto lungo la Sp5, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca. Le fiamme sprigionate dal veicolo hanno interessato anche una piccola porzione del bosco vicino alla strada. Non si registrano feriti.
L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 16.25. Sul posto sono arrivati gli operatori dei vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio.
Le fiamme raggiungono il bosco
L’incendio partito dall’autovettura si è esteso alla vegetazione circostante, coinvolgendo una porzione limitata dell’area boschiva.
I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente nel bosco.
L’attenzione sul pericolo incendi è molto elevata: la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione per il rischio incendi in tutto il Varesotto.
Sul posto anche i volontari Aib
Alle operazioni hanno partecipato anche le squadre dei volontari Aib, impegnate insieme ai vigili del fuoco nelle attività antincendio. In particolare sno state impegnate le squadre di turno COAV di Dumenza, Orino, Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia e Grantola.
L’intervento ha permesso di mettere sotto controllo il rogo senza conseguenze per le persone.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.