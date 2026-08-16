Auto in fiamme sulla Sp5 a Maccagno con Pino e Veddasca: intervengono vigili del fuoco e Aib

Un’auto ha preso fuoco nel pomeriggio di sabato 15 agosto lungo la Sp5, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca. Le fiamme sprigionate dal veicolo hanno interessato anche una piccola porzione del bosco vicino alla strada. Non si registrano feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 16.25. Sul posto sono arrivati gli operatori dei vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio.

Le fiamme raggiungono il bosco

L’incendio partito dall’autovettura si è esteso alla vegetazione circostante, coinvolgendo una porzione limitata dell’area boschiva.

I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente nel bosco.

L’attenzione sul pericolo incendi è molto elevata: la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione per il rischio incendi in tutto il Varesotto.

Sul posto anche i volontari Aib

Alle operazioni hanno partecipato anche le squadre dei volontari Aib, impegnate insieme ai vigili del fuoco nelle attività antincendio. In particolare sno state impegnate le squadre di turno COAV di Dumenza, Orino, Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia e Grantola.

L’intervento ha permesso di mettere sotto controllo il rogo senza conseguenze per le persone.