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Auto sbanda e finisce contro il guardrail allo svincolo di Castronno

Un veicolo ha perso il controllo nei pressi dello svincolo autostradale lungo la corsia in direzione Milano causando rallentamenti ma senza provocare feriti tra gli occupanti

incidente svincolo castronno

Un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guardrail sulla rampa di uscita dello svincolo di Castronno della A8, nella carreggiata in direzione Milano. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 28 agosto, poco prima delle ore 9.

Nessun ferito nell’impatto

Nonostante l’urto contro le barriere metalliche, non si registrano persone ferite nell’impatto. Non si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario sul luogo dell’evento.

Intervento e viabilità

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per svolgere i rilievi di rito e gestire la viabilità nel tratto interessato. Insieme agli agenti sono giunti i tecnici del soccorso stradale per le operazioni di rimozione del veicolo e per la messa in sicurezza della carreggiata.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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