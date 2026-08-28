Auto sbanda e finisce contro il guardrail allo svincolo di Castronno

Un’auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guardrail sulla rampa di uscita dello svincolo di Castronno della A8, nella carreggiata in direzione Milano. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 28 agosto, poco prima delle ore 9.

Nessun ferito nell’impatto

Nonostante l’urto contro le barriere metalliche, non si registrano persone ferite nell’impatto. Non si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario sul luogo dell’evento.

Intervento e viabilità

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per svolgere i rilievi di rito e gestire la viabilità nel tratto interessato. Insieme agli agenti sono giunti i tecnici del soccorso stradale per le operazioni di rimozione del veicolo e per la messa in sicurezza della carreggiata.