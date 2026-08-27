Autonomia differenziata, Astuti (Pd): “Dopo dieci anni la montagna ha partorito il topolino”

«Dopo quasi dieci anni dalla stagione referendaria del 2017, la montagna ha partorito il topolino». Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti commenta il testo sull’autonomia differenziata presentato durante la seduta congiunta delle commissioni Affari Istituzionali e Autonomia a Palazzo Pirelli.

Un provvedimento che, secondo l’esponente dem, non risponde alle attese dei cittadini lombardi né garantisce nuove risorse economiche per il territorio.

Le critiche al metodo: “Fretta ingiustificata e nessun coinvolgimento”

Il primo punto sollevato da Astuti riguarda la gestione dei tempi e il mancato ascolto delle realtà locali. «Ci viene chiesto di prendere una posizione su un tema di enorme rilevanza istituzionale con una tempistica estremamente ridotta e obiettivi deludenti – evidenzia il consigliere –. Non comprendiamo la ragione di questa fretta che impedisce un approfondimento adeguato, tanto più che le autonomie locali non sono state coinvolte e le audizioni richieste per ascoltare i soggetti istituzionali e sociali sono state respinte».

I contenuti: competenze limitate e incognita sanità

Nel merito della proposta, il giudizio del gruppo Pd è fortemente critico nei confronti delle materie individuate per il trasferimento di competenze.

Le aree individuate coprono:

Protezione civile

Professioni

Previdenza complementare e integrativa

«Ambito talmente circoscritto da rendere difficile parlare di una vera autonomia differenziata – prosegue Astuti –. Ma a preoccupare di più è il quarto punto, legato alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica, dove si prospetta la possibilità di definire tariffe differenziate per alcune prestazioni sanitarie. Il rischio è che si aprano ulteriori disparità nell’accesso e nei costi delle cure».

“Nessun euro in più per la Lombardia”

Infine, Astuti attacca la linea politica della maggioranza e in particolare della Lega, accusata di non aver mantenuto le promesse elettorali degli ultimi anni.«La Lega ha governato a lungo promettendo l’autonomia, ma la proposta attuale si rivela molto lontana dalle aspettative create. Non c’è traccia del residuo fiscale da trattenere sul territorio né di finanziamenti aggiuntivi per le funzioni devolute alla Regione. Per i cittadini lombardi, nei fatti, non cambierà nulla».