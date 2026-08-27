Autonomia differenziata, Monti (Lega) all’attacco del PD: “Contraddizione evidente tra Astuti e Decaro”
Il consigliere regionale della Lega interviene sullo scontro politico attorno all'autonomia differenziata, mettendo a confronto la linea del dem varesino con le mosse del presidente pugliese
«Sul tema dell’autonomia differenziata dal Partito Democratico arriva l’ennesima dimostrazione di una contraddizione politica che ormai è impossibile non evidenziare». È diretto l’intervento di Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, in merito alle recenti esternazioni del collega dem Samuele Astuti.
Al centro della polemica ci sono le difformità di giudizio emerse all’interno del centrosinistra sul percorso di devolution. Se in Lombardia Samuele Astuti ha liquidato la riforma parlando di un “topolino” partorito dopo anni di trattative, dalla Puglia il presidente della Regione Antonio Decaro ha preannunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti alla Corte costituzionale per tutelare i territori del Sud dal rischio di un incremento dei divari divari interregionali.
«A questo punto una domanda è inevitabile: il PD deve decidere quale sia la propria posizione sull’autonomia», affonda Monti. «Delle due l’una: o siamo davanti a un provvedimento irrilevante, a un semplice “pannicello caldo” come sostiene Astuti, oppure siamo davanti a una riforma di portata tale da giustificare un ricorso alla Consulta, come sostiene Decaro. Non possono essere vere contemporaneamente entrambe le versioni».
Secondo l’esponente del Carroccio, il processo non è un esercizio teorico né una promessa elettorale, bensì un iter istituzionale concreto che parte dal primo trasferimento delle materie per responsabilizzare chi governa i territori e migliorare l’efficienza dei servizi vicini ai cittadini.
«Decaro teme che l’autonomia possa accentuare le differenze territoriali, Astuti sostiene invece che non produrrà praticamente nulla», conclude Monti. «La verità è che la riforma mette in discussione un modello amministrativo centralista che il centrosinistra ha difeso per decenni. Noi non cambiamo posizione a seconda del territorio: responsabilizzare le Regioni significa rendere più efficiente lo Stato, non indebolirlo».
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