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Autonomia, Monti (Lega): «Una battaglia lunga undici anni, ora raccogliamo i primi frutti»

Il consigliere regionale commenta l'audizione in commissione del sottosegretario Mauro Piazza sulle nuove competenze per la Lombardia, dalla protezione civile alla sanità

Generico 24 Aug 2026

«Un percorso politico e istituzionale lungo oltre un decennio che inizia a tradursi in competenze operative per il territorio regionale». A sottolinearlo è il consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, a margine dell’audizione tenutasi in Commissione Autonomia con il sottosegretario Mauro Piazza.

Nel ripercorrere le tappe della riforma, Monti ha ricordato il ruolo chiave dell’ex presidente Roberto Maroni e l’esito del referendum del 2017. Tra i settori chiave interessati dalle nuove attribuzioni figurano la protezione civile — con la possibilità per la presidenza di Giunta di ordinanze in deroga e potenziamento del personale —, la sanità, con maggiori margini di manovra su tariffe di rimborso e investimenti strutturali, e la previdenza integrativa regionale. Il consigliere ha infine rimarcato la necessità di trasformare le pre-intese in intese definitive per completare l’iter normativo.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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