Autonomia, Monti (Lega): «Una battaglia lunga undici anni, ora raccogliamo i primi frutti»
Il consigliere regionale commenta l'audizione in commissione del sottosegretario Mauro Piazza sulle nuove competenze per la Lombardia, dalla protezione civile alla sanità
«Un percorso politico e istituzionale lungo oltre un decennio che inizia a tradursi in competenze operative per il territorio regionale». A sottolinearlo è il consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, a margine dell’audizione tenutasi in Commissione Autonomia con il sottosegretario Mauro Piazza.
Nel ripercorrere le tappe della riforma, Monti ha ricordato il ruolo chiave dell’ex presidente Roberto Maroni e l’esito del referendum del 2017. Tra i settori chiave interessati dalle nuove attribuzioni figurano la protezione civile — con la possibilità per la presidenza di Giunta di ordinanze in deroga e potenziamento del personale —, la sanità, con maggiori margini di manovra su tariffe di rimborso e investimenti strutturali, e la previdenza integrativa regionale. Il consigliere ha infine rimarcato la necessità di trasformare le pre-intese in intese definitive per completare l’iter normativo.
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