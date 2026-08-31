Autostrada A9, chiusure notturne degli svincoli di Turate, Lomazzo nord e Origgio
Chiusure in orario notturno sulla A9 Lainate Como Chiasso per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 settembre in modalità alternata
– sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord, di Lomazzo sud o di Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud o di Fino Mornasco.
Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.
Dalle 21 alle 23 di venerdì 4 settembre
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo.
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