Autostrada A9, chiusure notturne tra Saronno, Turate e Uboldo per lavori di manutenzione

Nuove chiusure notturne lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di provvedimenti che interesseranno in particolare gli svincoli e il tratto compreso tra Saronno e Turate.

Saronno-Turate chiusa verso Como

La prima chiusura è prevista dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto della A9 compreso tra Saronno e Turate, in direzione Como.

Contemporaneamente, lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Como.

Per chi proviene dall’autostrada e deve superare il tratto chiuso, l’uscita obbligatoria sarà a Saronno. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire sulla SP233, via Angelo Volonterio, SP30 e via Vittorio Veneto, per poi rientrare in A9 a Turate.

Per chi deve invece entrare in autostrada a Saronno, verso Como, viene indicato come alternativa lo svincolo di Turate; per chi viaggia verso Lainate, sono consigliati gli ingressi di Origgio o Uboldo.

Due chiusure notturne a Uboldo

I lavori comporteranno anche la chiusura dello svincolo di Uboldo in uscita per chi proviene da Lainate in altre due occasioni.

Il provvedimento sarà attivo dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 settembre e nuovamente dalle 21 di giovedì 3 settembre alle 5 di venerdì 4 settembre.

In queste due notti, chi percorre la A9 in direzione di Uboldo e deve uscire dovrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Origgio.