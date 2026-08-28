Autostrada A9, chiusure notturne tra Saronno, Turate e Uboldo per lavori di manutenzione
L'intervento nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Chiusi anche gli ingressi di Saronno e, in altre due notti, l'uscita di Uboldo per chi arriva da Lainate
Nuove chiusure notturne lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di provvedimenti che interesseranno in particolare gli svincoli e il tratto compreso tra Saronno e Turate.
Saronno-Turate chiusa verso Como
La prima chiusura è prevista dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto della A9 compreso tra Saronno e Turate, in direzione Como.
Contemporaneamente, lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Como.
Per chi proviene dall’autostrada e deve superare il tratto chiuso, l’uscita obbligatoria sarà a Saronno. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire sulla SP233, via Angelo Volonterio, SP30 e via Vittorio Veneto, per poi rientrare in A9 a Turate.
Per chi deve invece entrare in autostrada a Saronno, verso Como, viene indicato come alternativa lo svincolo di Turate; per chi viaggia verso Lainate, sono consigliati gli ingressi di Origgio o Uboldo.
Due chiusure notturne a Uboldo
I lavori comporteranno anche la chiusura dello svincolo di Uboldo in uscita per chi proviene da Lainate in altre due occasioni.
Il provvedimento sarà attivo dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 settembre e nuovamente dalle 21 di giovedì 3 settembre alle 5 di venerdì 4 settembre.
In queste due notti, chi percorre la A9 in direzione di Uboldo e deve uscire dovrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Origgio.
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