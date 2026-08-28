Varese News

Archivio

Autostrada A9, chiusure notturne tra Saronno, Turate e Uboldo per lavori di manutenzione

L'intervento nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Chiusi anche gli ingressi di Saronno e, in altre due notti, l'uscita di Uboldo per chi arriva da Lainate

lavori autostrada notte

Nuove chiusure notturne lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire lavori di pavimentazione. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di provvedimenti che interesseranno in particolare gli svincoli e il tratto compreso tra Saronno e Turate.

Saronno-Turate chiusa verso Como

La prima chiusura è prevista dalle 21 di lunedì 31 agosto alle 5 di martedì 1 settembre. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto della A9 compreso tra Saronno e Turate, in direzione Como.

Contemporaneamente, lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Como.

Per chi proviene dall’autostrada e deve superare il tratto chiuso, l’uscita obbligatoria sarà a Saronno. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire sulla SP233, via Angelo Volonterio, SP30 e via Vittorio Veneto, per poi rientrare in A9 a Turate.

Per chi deve invece entrare in autostrada a Saronno, verso Como, viene indicato come alternativa lo svincolo di Turate; per chi viaggia verso Lainate, sono consigliati gli ingressi di Origgio o Uboldo.

Due chiusure notturne a Uboldo

I lavori comporteranno anche la chiusura dello svincolo di Uboldo in uscita per chi proviene da Lainate in altre due occasioni.

Il provvedimento sarà attivo dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 settembre e nuovamente dalle 21 di giovedì 3 settembre alle 5 di venerdì 4 settembre.

In queste due notti, chi percorre la A9 in direzione di Uboldo e deve uscire dovrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Origgio.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 28 Agosto 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.