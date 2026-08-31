“Autunno Caldo”, a Varese una giornata tra politica, Palestina, lavoro e musica

Sabato 5 settembre Collettiva e FemVa organizzano una giornata aperta alla città per confrontarsi sulle urgenze sociali e politiche. Appuntamento dalle 15.30 alla Terrazza di Villa Mirabello

Una giornata per incontrarsi, discutere e prepararsi alla nuova stagione politica e sociale. È questo lo spirito di “Autunno Caldo”, l’iniziativa organizzata da Collettiva* e FemVa in programma sabato 5 settembre a Villa Mirabello, in piazza Motta 4 a Varese.

L’appuntamento nasce nell’ambito della scuola politica di Collettiva* e propone un programma che mette insieme giochi, informazione, confronto, socialità e musica, con una giornata aperta alla città. Un modo, spiegano gli organizzatori, per stare insieme e prepararsi alle nuove «lotte e urgenze sociali, politiche, economiche».

Giochi e dibattito sul prato

Si parte alle 15.30 con un momento più leggero: sul prato della Terrazza di Villa Mirabello è in programma un torneo di Molkky (un gioco di lancio finlandese) organizzato da FemVa.

Alle 17 si entra nel vivo della giornata con il primo panel, “Fino all’ultimo ulivo: resistenza e attivismo per la Palestina”. A confrontarsi saranno Dalia Ismail, giornalista freelance, e Francesco Scagni, attivista del collettivo Da Varese A Gaza. Il confronto, secondo quanto spiegano gli organizzatori, vuole mettere insieme l’informazione e l’esperienza dell’attivismo locale sulla questione palestinese.

L’aperitivo e il secondo confronto

Alle 18.30 spazio alla socialità con l’Aperitivo al Cedro, accompagnato da una piccola libreria dell’usato e da un banchetto transfemminista. Un momento informale pensato per continuare la discussione al di fuori dei panel.

Alle 20 sarà invece la volta del secondo appuntamento di approfondimento, dedicato al mondo del lavoro e alle dinamiche economiche del Nord Italia. Il titolo è “La fabbrica del Nord: sfruttamento, appalti, evasione”.

A discuterne saranno Paolo Storari, sostituto procuratore e pubblico ministero al Tribunale di Milano, e Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Il panel affronterà i temi dello sfruttamento, degli appalti e dell’evasione, mettendo a confronto la prospettiva di chi si occupa di irregolarità sul piano giudiziario e quella di chi racconta il mondo del lavoro e le sue trasformazioni.

A chiudere la giornata, dalle 22, sarà infine la musica con il concerto live di Bulcorea.

Qui la locandina del programma