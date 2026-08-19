Bach all’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno: Sergey Malov in concerto per lo Stresa Festival

La musica monumentale di Johann Sebastian Bach incontra la suggestione dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno per una due giorni di alto profilo culturale. Venerdì 21 e sabato 22 agosto il complesso monastico affacciato sul Lago Maggiore ospiterà “Bach Solo Suites”, doppio appuntamento inserito nel cartellone della 65ª edizione dello Stresa Festival. Protagonista sul palco sarà il musicista Sergey Malov, che eseguirà l’integrale delle sei Suite per violoncello solo.

Un raro strumento d’epoca a picco sul Lago Maggiore

Elemento di grande interesse per appassionati e curiosi sarà lo strumento impiegato da Sergey Malov: il violoncello da spalla. Si tratta di una rara opzione strumentale d’epoca barocca e classica che, a differenza del violoncello moderno appoggiato a terra, ha dimensioni più contenute e viene sostenuto direttamente sulla spalla tramite una tracolla. Malov, artista nato a San Pietroburgo e affermato a livello internazionale, proporrà il capolavoro bachiano restituendo le sonorità e la prassi esecutiva originali del tempo.

Il programma dei concerti dello Stresa Festival

I concerti prenderanno il via alle 20.30 in entrambe le serate. Il primo appuntamento di venerdì 21 agosto, denominato “Bach – Solo Suite I”, vedrà l’esecuzione della Suite n. 1 in sol maggiore BWV 1007, della Suite n. 2 in re minore BWV 1008 e della Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009. Il percorso musicale si comporrà poi sabato 22 agosto con “Bach – Solo Suite II”, completando così la riproposizione del ciclo integrale. Al momento i tagliandi per accedere all’ascolto figurano già esauriti sui canali di vendita dell’evento.

Le visite guidate all’Eremo prima della musica

Ad arricchire l’offerta culturale delle due date ci saranno anche i percorsi di scoperta curati dalla società Archeologistics. A partire dalle ore 19, prima dell’inizio delle esibizioni, si terrà una visita guidata della durata di un’ora alla scoperta delle architetture dell’Eremo costruito lungo la parete rocciosa del Sasso Ballaro. Il tour permetterà di approfondire la storia del complesso religioso e la sua secolare tradizione spirituale.

Come partecipare alle iniziative a Santa Caterina

La partecipazione alla visita guidata ha un costo di 10 euro ed è aperta a tutti, compresi i visitatori che non hanno acquistato il biglietto per il concerto. Per accedere al percorso accompagnato la prenotazione risulta obbligatoria e va effettuata in maniera distinta rispetto ai tagliandi della rassegna musicale. Ulteriori dettagli organizzativi sono consultabili sui canali ufficiali dello Stresa Festival.