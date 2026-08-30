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Baraye si presenta con un goal, la Pro Patria convince in coppa anche contro il Club Milano

Il neoacquisto subentra nella ripresa e al 81' mette a segno col mancino la rete che permette ai Bustocchi il passaggio del turno. Tanti cambi per mister Zironelli, ma la Pro Patria rischia solo nel finale

Pro Patria - Varesina 1-0

È una Pro Patria ancora una volta convincente quella che esce dal campo al termine della sfida contro il Club Milano. Allo Speroni di Busto Arsizio, nel secondo match stagionale di Coppa Italia, il risultato è lo stesso di settimana scorsa: un 1-0 che, a conti fatti, sta anche stretto ai biancoblu, più e più volte vicini ad assaporare il goal grazie alle sfuriate del reparto offensivo e quasi mai in difficoltà nelle retrovie.

A decidere le sorti della partita è invece Yves Baraye, fresco rinforzo di mister Zironelli, subentrato nella ripresa e innescato a rete da Nanni al 81′ (mancino vincente a tu-per tu con Stucchi, quest’ultimo mvp del match per aver tenuto l’incontro aperto fino al finale di partita), proprio mentre le forze bustocche, in campo con sei giocatori diversi rispetto alla partita con la Varesina, sembravano aver perso il miglior smalto dopo un ottima prima frazione di gara e tante nitide  occasioni.

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Zironelli dopo la vittoria della Pro Patria: “Avanti in Coppa Italia con la testa al campionato”

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Coppa Italia: Pro Patria – Club Milano in diretta

PRO PATRIA-CLUB MILANO 1-0 (0-0)
Reti: 37′ st Baraye (PPA)

Pro Patria (3-4-3): Gnonto; Mapelli, Arpino, Rossi; Gentile (6′ st Boinaidi), Morrone, Allasufi (21′ st Aliata), Benedetti (21′ st Bianchini); Siega (6′ st Baraye), Barranco, Forchignone (11′ Nanni). A disposizione: Bajrami, Gianola, Cannistrà, Mingirulli. Allenatore: Zironelli.
Club Milano (3-5-2): Stucchi; Piscaglia (39′ st Conversa), Travaglini (39′ st Altomonte), Maurizi; Comberiati (21′ st Balde), Dell’Acqua, Acella (39′ st Russo), Baud Banaga, Carrer; Mariotti (21′ st Vedovati), Henry. A disposizione: Spada, Scrivanti, Prendi, Conti. Allenatore: Scavo.

Ammoniti: Piscaglia (CMI), Comberiati (CMI), Acella (CMI), Bianchini (PPA), Morrone (PPA)

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia
Collaboratori: Laganà di Siena e Lo Monaco di Como

(Tabellino a cura di Aurora Pro Patria)

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Pubblicato il 30 Agosto 2026
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