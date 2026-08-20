Bardello con Malgesso e Bregano esce dal sistema bibliotecario provinciale: “Troppo impegnativo”

Si riunirà martedì 25 agosto alle 18.30, nella sede municipale di Bregano, il Consiglio comunale di Bardello con Malgesso e Bregano. Cinque i punti iscritti all’ordine del giorno, tra i quali il recesso dalla convenzione del sistema bibliotecario dei Laghi con decorrenza dal primo gennaio 2027.

Una decisione che, spiega il sindaco Giuseppe Iocca, nasce dalle difficoltà organizzative incontrate dalle volontarie che si occupano della biblioteca comunale.

«Ce l’hanno chiesto le persone che seguono la biblioteca perché non hanno la forza di gestire tutte le incombenze necessarie per rimanere all’interno del sistema – spiega Iocca –. La richiesta di aderire era partita da loro ma nel tempo si è capito che la permanenza è troppo gravosa. Così abbiamo abbiamo avviato la procedura per uscire dal sistema».

L’adesione comporta per il Comune una spesa di oltre mille euro all’anno: «Le bibliotecarie ci hanno inviato una Pec chiedendo di recedere dal contratto e proponendo eventualmente di utilizzare i soldi risparmiati per l’acquisto di beni utili alla biblioteca, per piccoli lavori o per altre necessità della struttura».

«Non abbiamo la forza di realtà di comuni, dove c’è un dipendente che segue la biblioteca. I nostri dipendenti comunali non riescono a occuparsi anche di questo servizio e quindi la biblioteca è gestita esclusivamente dalle volontarie. Per loro stare all’interno del circuito è diventato complicato».

Il recesso, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, avrà effetto dal 1° gennaio 2027. L’intenzione dell’amministrazione è dunque quella di mantenere le risorse oggi destinate alla convenzione nell’ambito della biblioteca, utilizzandole per acquisti e interventi a sostegno del servizio.

Tra gli altri argomenti che arriveranno in aula martedì sera figurano una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, la ratifica di una delibera di giunta relativa a un intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, Pnrr, per la messa in sicurezza delle strade e dei ponti nella parte della viabilità comunale di Bregano e l’approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2027-2029.