Battocletti non delude: a Bellinzona arriva il record sui 1500 metri

Nadia Battocletti firma un’altra impresa straordinaria e completa la sua personale collezione di primati nel mezzofondo. Al meeting di Bellinzona, in Svizzera, l’atleta azzurra ha conquistato la vittoria nei 1500 metri con il tempo di 3:57.54, stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza e migliorando di oltre mezzo secondo il precedente limite di 3:58.11 appartenuto a Sintayehu Vissa. (Foto Facebook – GalAthletics Bellinzona)

La progressione e il capolavoro tattico

La gara si è sviluppata su ritmi sostenuti fin dai primi metri grazie al lavoro della pacer statunitense Carlee Hansen, con passaggi rilevati a 1:02.94 ai 400 metri e 2:06.00 agli 800. La portacolori delle Fiamme Azzurre, guidata dal padre e allenatore Giuliano Battocletti, ha gestito la corsa con intelligenza tattica. All’inizio dell’ultima tornata si è trovata momentaneamente chiusa nel gruppo, affrontando anche qualche contatto alle spalle dell’altra americana Addison Wiley.

L’allungo decisivo ai duecento metri

A duecento metri dal traguardo si è compiuto il capolavoro: la mezzofondista trentina ha individuato un Varco tra le avversarie, si è portata al comando e ha sferrato un allungo irresistibile. La progressione finale ha staccato nettamente la Wiley, seconda in 3:58.96, consegnando all’azzurra sia il successo di tappa sia lo storico primato nazionale.

«Molto contenta – le parole di Nadia Battocletti, atleta azzurra – è bello correre liberi di mente come ho fatto qui. Sapevo che la gara era organizzata alla perfezione e dall’ultimo giro cominciavo a sentire l’arrivo che si avvicinava, iniziavo ad avere energie in più. C’era tanto caos a 300 metri dalla fine, poi ho visto un buco per uscire e mi sono detta che era il momento giusto».

Un dominio assoluto nel mezzofondo

Con questo risultato l’atleta italiana detiene ben otto record nazionali in contemporanea tra pista, indoor e strada. La gemma di Bellinzona si aggiunge infatti ai limiti già conquistati su pista nei 3000, 5000 e 10.000 metri, oltre alle prestazioni primatistiche registrate nei 1500 e 3000 metri indoor e nelle prove su strada di 5 e 10 chilometri.

Il record ottenuto in Svizzera rappresenta il coronamento di una stagione straordinaria, iniziata con il titolo mondiale nei 3000 indoor e proseguita con il recupero da un momento di appannamento fisico. Tra i successi del 2026 figurano la doppietta d’oro su 5000 e 10.000 metri agli Europei e la prima affermazione personale in Diamond League.