Bilancio in salvo dopo la sentenza della Corte d’Appello: a Barasso arrivano il “Bonus Libri” e i corsi di inglese gratuiti

I conti del Comune di Barasso tornano in sicurezza e la giunta comunale guidata dal sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari rilancia l’azione amministrativa a sostegno dei giovani e delle famiglie. Una svolta resa possibile dal favorevole esito giudiziario di secondo grado che ha sbloccato l’impasse finanziaria che paralizzava l’ente da oltre un anno e mezzo. (foto di copertina generata con l’AI)

La vicenda trae origine dalla condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Varese, che imponeva al Comune un risarcimento esecutivo di 305mila euro (oltre a oneri e interessi) per la caduta di un ciclista su una via privata di uso pubblico. La Corte d’Appello di Milano ha tuttavia ribaltato il primo giudizio, redistribuendo le responsabilità e riducendo l’importo complessivo a 137mila euro, da dividere a metà tra il Comune e il quartiere residenziale proprietario della strada. Con una quota residua a carico dell’ente di circa 70mila euro, l’amministrazione ha messo in sicurezza il bilancio, evitando debiti fuori bilancio e avviando al contempo le procedure con la proprietà privata per regolamentare la gestione della via.

Le risorse liberate dall’assestamento di bilancio sono state destinate al piano per il diritto allo studio e alle politiche giovanili:

Bonus Libri esteso: oltre alla copertura prevista dalla legge per la scuola primaria, il Comune erogherà un contributo economico per l’acquisto dei testi scolastici agli studenti di prima, seconda e terza media, ma anche a quelli iscritti al primo anno e al terzo anno delle superiori, scelta finalizzata a incentivare il proseguimento degli studi oltre l’obbligo scolastico.

Corsi di lingua inglese gratuiti: presso la nuova sala conferenze e aula studio della biblioteca comunale “Placido Messina” riprenderanno le lezioni gratuite di inglese rivolte ai giovani barassesi, per arricchire il loro bagaglio culturale e le competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Trasporto scolastico e servizi 0-6 anni: viene confermata la gratuità del trasporto scolastico per 60-70 alunni residenti che frequentano le scuole di Luvinate e Comerio. Proseguono inoltre i contributi per la scuola dell’infanzia, per il centro estivo e il sostegno alle rette in convenzione con il nido aziendale “I Folletti di Edoardo Giani” nell’ambito della misura nidi gratis con Regione Lombardia.

«Le politiche per le famiglie sono un perno fondamentale per la nostra azione amministrativa — commenta il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari —. Le comunità progrediscono se le istituzioni sanno investire risorse per il futuro dei propri ragazzi».