Bodio Lomnago celebra l’estate con la Sagra della Paella e Sangria: gusto, musica e convivialità per quattro serate imperdibili

Gastronomia iberica, cucina tradizionale e musica dal vivo nell’appuntamento estivo firmato dalla Pro Loco: L’evento al via nei fine settimana del 22-23 e 29-30 agosto in Piazza Benemerita Arma dei Carabinieri

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate varesina. La Pro Bodio Lomnago rinnova infatti l’appuntamento con la tradizionale Sagra della Paella e Sangria, che animerà la Piazza Benemerita Arma dei Carabinieri nei weekend del 22-23 agosto e 29-30 agosto, a partire dalle ore 19.

Un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, della musica dal vivo e delle serate in

compagnia. Cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, la celebre Paella Valenciana, preparata al momento secondo una ricetta che unisce carne, pesce e verdure fresche in un equilibrio di sapori autentici.

Lonza, pollo, salsiccia, calamari, gamberi, cozze, piselli e peperoni, arricchiti da spezie provenienti direttamente dalla Spagna, daranno vita a un piatto capace di trasportare i visitatori nell’atmosfera della tradizione iberica. La cottura avverrà durante la serata in apposite pentole da 3 kg, per garantire qualità, fragranza e freschezza in ogni porzione servita.

Accanto alla paella, il ricco menù proporrà numerose specialità pensate per soddisfare tutti i gusti: fritto misto, grigliate di carne, patatine fritte, tomini e altre proposte gastronomiche, il tutto accompagnato dall’immancabile sangria, simbolo dell’evento e perfetta compagna delle serate estive.

Non mancherà l’intrattenimento musicale. Ogni sera, dalle ore 21, il palco ospiterà spettacoli dal vivo e tribute band capaci di coinvolgere il pubblico con repertori amati da diverse generazioni. Il programma si aprirà sabato 22 agosto con Italian Women Tribute, unviaggio tra le grandi interpreti femminili della musica italiana.

Domenica 23 agosto sarà la volta dei Komplici, tribute band dedicata a Vasco Rossi, mentre sabato 29 agosto saliranno sul palco i Libera Uscita, omaggio musicale a Luciano Ligabue. Gran finale domenica 30 agosto con Sempre Noi, tribute band che farà rivivere i successi di Max Pezzali e degli 883.

L’accesso alla manifestazione sarà completamente libero e non sarà necessaria alcuna prenotazione. I visitatori potranno accomodarsi ai tavoli disponibili e ordinare direttamente alla cassa indicando il numero del proprio posto.

Grazie all’esperienza e all’impegno dei volontari della Pro Bodio Lomnago, il servizio garantirà rapidità ed efficienza. A disposizione

del pubblico anche ampie aree di parcheggio nelle immediate vicinanze della location.

La Sagra della Paella e Sangria 2026 si conferma così un’occasione ideale per vivere quattro serate all’insegna del gusto, della musica e dello stare insieme, portando nel cuore del Varesotto i profumi e i sapori della tradizione spagnola.

Un evento pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di buona tavola, pronto ancora una volta ad accogliere visitatori da tutta la provincia ed oltre.