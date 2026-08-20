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“Boomer vs Gen Z” la silent disco a Gurone in Festa è un confronto generazionale
Due consolle a confronto per una sfida musicale tra generazioni che vedrà Dj Dadex e Dj Febs alternarsi nelle cuffie del pubblico a partire dalle ore 21.30 all’oratorio San Lorenzo
Sabato 5 settembre l’oratorio di Gurone si trasforma in una grande pista da ballo all’aperto per ospitare uno degli appuntamenti più attesi del programma delle feste rionali: la “Silent Disco”. A partire dalle ore 21.30, i partecipanti potranno indossare le tradizionali cuffie wireless per vivere una serata di musica a impatto acustico zero, pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età.
La sfida musicale tra generazioni
Il format della serata prevede una vera e propria sfida musicale incentrata sul confronto generazionale “Boomer vs Gen Z”. Sulle frequenze trasmesse direttamente nelle cuffie si alterneranno due differenti consolle che proporranno stili e repertori fra loro contrapposti, lasciando a ciascun partecipante la libertà di scegliere quale canale ascoltare in ogni momento dell’evento.
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I protagonisti in consolle
A guidare le selezioni musicali della serata saranno due disc jockey pronti a contendersi le preferenze del pubblico. Per la fazione “Boomer” salirà in consolle Dj Dadex, pronto a proporre i grandi classici e i successi del passato. Sul fronte “Gen Z” risponderà invece Dj Febs, che porterà in pista le sonorità, i ritmi e le hit più recenti lette con gli occhi delle nuove generazioni.
Modalità di accesso e informazioni utili
L’evento è interamente a ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per poter ritirare le cuffie e accedere all’area della discoteca silenziosa sarà necessario presentare un documento di identità in originale al momento dell’ingresso.