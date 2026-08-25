Buon compleanno Scelza: un secolo di vita festeggiato all’Rsa Pineta di Tradate

Compiere 100 anni significa raggiungere un traguardo importante e straordinario, che merita di essere festeggiato nel migliore dei modi. È il caso della signora Scelza Fringuelli, nata il 24 agosto 1926 a Spinazzola, in provincia di Bari, città che da sempre ricorda con estremo affetto, che nella giornata di lunedì 24 agosto 2026 ha festeggiato «i suoi primissimi 100 anni» all’RSA Pineta di Tradate, gestita dalla cooperativa Proges, luogo in cui la signora risiede da quasi due anni.

A rendere indimenticabile la ricorrenza è stato il clima di calore familiare dei figli Teodoro e Giuseppe e delle rispettive famiglie, che da sempre avvolge la signora Scelza.

I festeggiamenti si sono svolti nel salone polivalente della Rsa alla presenza dei familiari e del personale sanitario, educativo, fisioterapico e amministrativo.

Presenti per celebrare e onorare questo importante traguardo la regional manager di Proges Angela Robbe che ha portato i saluti e le congratulazioni da parte della cooperativa, il vicesindaco di Tradate Franco Accordino con gli auguri da parte dell’intera amministrazione comunale, don Silvano, sacerdote che da anni celebra la santa messa in struttura, per una preghiera e una benedizione collettiva e Michele Stimola, presidente della Commissione Cultura di Milano per la consegna dell’ambrogino d’oro per il raggiungimento di questo importante traguardo.

«Compiere 100 anni – commentano dalla cooperativa – è un traguardo eccezionale e raro, che celebra un intero secolo di vita, ricco di ricordi, saggezza e affetto. 100 anni sono un bagaglio di esperienze unico che va ricordato. È una festa grande per la famiglia e per tutta la comunità».