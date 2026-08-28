Busto Arsizio, ritardi per i sacchi azzurri RFID: “Fornitura di nuovo regolare da settimana prossima”

I disagi legati alla consegna dei sacchi azzurri dotati di microchip RFID a Busto Arsizio stanno per terminare. Dopo le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi da diversi cittadini, l’erogazione del servizio riprenderà senza intoppi tra pochi giorni.

La mancanza dei materiali è stata causata da un intoppo nella catena di fornitura. La società incaricata della gestione dei rifiuti ha comunque confermato di aver già intrapreso le azioni necessarie per riportare le scorte ai livelli standard.

Attraverso una nota ufficiale, l’azienda ha spiegato le ragioni del disservizio: «In riferimento alla temporanea indisponibilità dei sacchi azzurri con tag RFID verificatasi questa settimana e derivante da un ritardo di approvvigionamento, si conferma che la situazione è in fase di risoluzione e la regolare disponibilità dei sacchi sarà ripristinata nei primi giorni della prossima settimana».

La società gestrice ha voluto rivolgere un messaggio agli utenti per la comprensione dimostrata: «AGESP Ambiente ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi».