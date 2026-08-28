Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio, ritardi per i sacchi azzurri RFID: “Fornitura di nuovo regolare da settimana prossima”

AGESP Ambiente annuncia la risoluzione dei problemi di approvvigionamento verificatisi negli ultimi giorni

sacco azzurro Busto Arsizio agesp raccolta

I disagi legati alla consegna dei sacchi azzurri dotati di microchip RFID a Busto Arsizio stanno per terminare. Dopo le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi da diversi cittadini, l’erogazione del servizio riprenderà senza intoppi tra pochi giorni.

La mancanza dei materiali è stata causata da un intoppo nella catena di fornitura. La società incaricata della gestione dei rifiuti ha comunque confermato di aver già intrapreso le azioni necessarie per riportare le scorte ai livelli standard.

Attraverso una nota ufficiale, l’azienda ha spiegato le ragioni del disservizio: «In riferimento alla temporanea indisponibilità dei sacchi azzurri con tag RFID verificatasi questa settimana e derivante da un ritardo di approvvigionamento, si conferma che la situazione è in fase di risoluzione e la regolare disponibilità dei sacchi sarà ripristinata nei primi giorni della prossima settimana».

La società gestrice ha voluto rivolgere un messaggio agli utenti per la comprensione dimostrata: «AGESP Ambiente ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.