Busto Battle, torna in città la sfida internazionale del pattinaggio freestyle

All’appuntamento mancano poco meno di tre mesi ma la macchina organizzativa è già stata avviata e i numeri raccolti sono già interessanti. Tra il 13 e il 15 novembre il PalaCastiglioni di via Ariosto a Busto Arsizio ospiterà la “Busto Battle XI”, atteso e prestigioso appuntamento internazionale per gli specialisti del pattinaggio freestyle.

La regia è curata dalla Accademia Bustese Pattinaggio per cui la Battle rappresenterà uno dei momenti più importanti nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni di attività del club, nato appunto nel 1956. La Busto Battle del resto vanta un curriculum di assoluto rilievo nel panorama sportivo tanto che in passato la città ha ospitato i Campionati Europei Freestyle (EFSC).

L’entusiasmo per la undicesima edizione è già alle stelle: a meno di un mese dall’apertura delle iscrizioni, si contano già oltre 100 atleti registrati da diverse nazioni: oltre all’Italia padrona di casa ci sono adesioni da Spagna, Francia, Marocco e Russia anche se tra alcuni dei principali protagonisti sono proprio gli atleti locali. La formazione dell’Accademia Bustese è infatti campionessa europea nella specialità del team speed.

La “Busto Battle XI” sarà anche un’occasione di festa e coinvolgimento per tutta la comunità bustocca e in particolare per i ragazzi delle scuole coinvolte dall’organizzazione. Alunne e alunni del Liceo Artistico Candiani si occuperanno di realizzare il murales ufficiale dell’evento e i materiali grafici dedicati a premiazioni, interviste e contenuti social.

I bambini delle scuole elementari bustocche invece parteciperanno attivamente alla gara svolgendo il ruolo di “riposizionatori” dei coni (“Cones Keeper”: coloro che sistemano il percorso di gara dopo ogni passaggio) e saranno coinvolti in percorsi dedicati alla sostenibilità ambientale e alla promozione dei corretti stili di vita.

LA DISCIPLINA – Il freestyle è una disciplina dinamica del pattinaggio in linea che unisce tecnica, agilità e creatività nell’esecuzione di acrobazie e passi tra file di coni. Comprende varie specialità, tra cui il Classic Slalom, basato su coreografie a ritmo di musica, e lo Speed Slalom, focalizzato sulla velocità. Oltre alle sfide d’agilità, include prove ad alto impatto come i salti d’altezza e le frenate d’stile (slides). È uno sport spettacolare in continua crescita, capace di coniugare preparazione atletica, espressione artistica e un forte spirito di community.