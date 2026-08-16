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Cade in un dirupo vicino al lago all’Ape Devero: grave un uomo di 60 anni

L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso e trasferito all'ospedale di Novara

L'Alpe Devero e i colori dell'autunno

Incidente in montagna nella giornata di domenica 16 agosto all’Alpe Devero, nel territorio comunale di Baceno, in Ossola. Un uomo di circa 60 anni è scivolato ed è caduto in un dirupo nella zona del Lago di Devero, riportando gravi ferite.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Dopo la caduta sono stati attivati i soccorsi e sul posto è intervenuto il 118 con l’elicottero.

L’uomo è stato raggiunto e recuperato dai soccorritori. Dopo le prime cure è stato trasferito in volo all’ospedale di Novara, dove è arrivato in codice rosso per la gravità delle ferite.

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Pubblicato il 16 Agosto 2026
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