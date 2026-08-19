Caldo africano agli sgoccioli: arrivano temporali e un netto calo termico sul Varesotto
Il Centro Geofisico Prealpino annuncia il cambio di passo dopo l'ondata di calore. Tra giovedì e venerdì piogge e rovesci diffusi porteranno le massime intorno ai 26 gradi
Dopo settimane di caldo incandescente che hanno ridotto i varesini a consultare continuamente le applicazioni e le previsioni meteo degli esperti alla ricerca di un po’ di sollievo, l’afa sta finalmente per concedere una tregua. La morsa del calore eccezionale si spezzerà a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto, aprendo la strada a una fase di instabilità che porterà temporali e un generale e deciso abbassamento delle temperature su tutta la provincia.
A tracciare il quadro dettagliato per le prossime ore sono gli esperti del Centro Geofisico Prealpino. La giornata di mercoledì regalerà ancora scorci di sole ma con temperature ancora piuttosto elevate, destinate tuttavia a cedere il passo nel tardo pomeriggio al graduale sviluppo di nubi cumuliformi. Già in serata e durante la notte si attendono i primi rovesci e temporali sui rilievi, con particolare interessamento delle zone a ridosso del Verbano e del Lario.
La svolta vera e propria arriverà nella giornata di giovedì 20 agosto. A fronte di una mattinata parzialmente soleggiata in pianura, la nuvolosità andrà rapidamente aumentando su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, dando vita a rovesci e temporali anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la serata i fenomeni si estenderanno all’intera fascia padana, portando con sé il rischio di colpi di vento e grandinate, mentre le massime inizieranno a scendere e arriveranno a 25-26 gradi.
Il tempo rimarrà variabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto, con il transito di ulteriori rovesci più probabili al mattino e nel primo pomeriggio tra zone alpine e pedemontane, prima di un graduale esaurimento entro la serata. In questo contesto la spinta del fresco si farà sentire con forza, riportando la colonnina di mercurio su valori decisamente più gradevoli compresi tra i 24 e i 28 gradi.
Il fine settimana si preannuncia così all’insegna del ritorno al bello. Sabato 22 agosto, dissolti i banchi di nubi del primo mattino, il cielo tornerà via via soleggiato, lasciando spazio soltanto a qualche isolato piovasco pomeridiano sui rilievi e regalandoci finalmente un’aria decisamente più respirabile.
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