Camminate di fine estate al Sacro Monte di Varese: due visite guidate sulla via delle Cappelle e nella Cripta

Il Sacro Monte di Varese si prepara ad accogliere due speciali camminate di fine estate organizzate per scoprire la storia e l’architettura di uno dei luoghi simbolo del territorio. Gli appuntamenti sono in programma per venerdì 4 e venerdì 11 settembre 2026 con partenza alle 18.00. L’iniziativa è curata da Archeologistics, impresa sociale attiva nella gestione dei musei del borgo e da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il cammino lungo il viale delle Cappelle

Le visite guidate prenderanno il via con una passeggiata lungo il viale delle Cappelle, l’itinerario Seicentesco nato come risposta all’espandersi della riforma luterana. I partecipanti ripercorreranno il tracciato monumentale composto da 14 edicole sacre che custodiscono al loro interno complessi scultorei e pittorici dedicati ai misteri del Rosario.

Le cappelle offrono anche uno spaccato dettagliato della società prealpina del diciassettesimo secolo. All’interno delle rappresentazioni figurano infatti ricchi nobili, uomini di cultura, montanari, pastori e viandanti, raffigurati sia come spettatori sia come protagonisti degli eventi sacri.

La Cripta romanica e il borgo sulla vetta

Una volta conclusa la salita e raggiunta la cima del monte, la visita proseguirà all’interno del Santuario e nella Cripta romanica. Quest’ultimo spazio rappresenta il cuore più antico del complesso religioso e conserva le testimonianze dei precedenti edifici di culto sorti sul colle.

Affreschi d’epoca, antiche sepolture e graffiti lasciati dai fedeli nel corso dei secoli permettono di ricostruire il passaggio dei pellegrini e le trasformazioni architettoniche del sito.

Dettagli e consigli per i visitatori

I due appuntamenti rappresentano un’occasione per vivere il borgo in un orario suggestivo come quello del tardo pomeriggio. Al termine del percorso guidato i visitatori potranno rimanere al Sacro Monte per trascorrere la serata, approfittando della presenza dei diversi ristoranti del borgo per i quali si consiglia la prenotazione.

Quando: venerdì 4 e venerdì 11 settembre 2026 ore 18.00 (termine previsto ore 20.30)

Costi: biglietto di ingresso e visita guidata € 12 cad.

Prenotazione obbligatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/camminata-di-fine-estate-681.html

Ritrovo: Prima Cappella del Viale, Sacro Monte di Varese

Info

Parcheggio di riferimento per la Prima Cappella: Piazzale Montanari e vie limitrofe.

Il percorso a piedi lungo il viale delle Cappelle è lungo 2 km su fondo acciottolato

Necessarie calzature comode.