Campus pieno per l’allenamento, anche Giorgetti e Red Bird a “sbirciare” la Openjobmetis

Il solito colpo d’occhio, con le tribune del campo 1 del Campus piene di gente, ma con in più qualche visitatore particolarmente rilevante. Il primo allenamento aperto al pubblico della Openjobmetis ha regalato qualche spunto interessante: accanto ai massimi dirigenti a bordo campo (Luis Scola, Toto Bulgheroni, Paolo Perego, Marco Vittorelli) ha preso posto anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, che non ha mai nascosto il suo tifo e il suo sostegno alla società.

Galleria fotografica Allenamento a porte aperte al Campus per la Openjobmetis 4 di 20

Un “quintetto base” che sul finire della seduta della squadra di Ioannis Kastritis ha accolto una sesta persona, l’emissario di Red Bird, il fondo proprietario del Milan che è anche l’alleato chiave di Scola e soci in ottica NBA Europe. Non una figura qualunque: il rappresentante di Jerry Cardinale è infatti Brandon Snow, che ricopre il ruolo di Chief Commercial Officer nel Red Bird Development Group. Una visita di cortesia ma – quasi certamente – anche l’occasione di un confronto di allineamento in vista dei futuri movimenti “politici” prima ancora che sportivi.

Sul campo la squadra, che ha svolto la prima parte di allenamento nella consueta cornice a porte chiuse del “Campo 2”, ha giocato situazioni di “cinque contro cinque” anche se solo per una ventina di minuti. Un po’ pochi, se pensiamo che tanta gente si è mossa da lontano o magari ha preso un permesso dal lavoro per essere presente. D’accordo non svelare troppo a livello tattico, ci mancherebbe, ma ai tifosi sarebbe bastato vedere qualche esercizio in più al di là della sessione di tiro effettuata da diversi giocatori al termine della partitella.

«Vi ringraziamo molto per esser qui oggi e per il supporto che ogni giorno ci date, e che di date ogni volta che giochiamo a Masnago e non solo – ha detto Kastritis al microfono, diretto al popolo biancorosso in tribuna – Vi promettiamo che durante tutta la stagione daremo sempre il 100%». A parlare a nome della squadra è stato invece Davide Alviti, con capitan Matteo Librizzi messo fuori gioco da un malessere: «Siamo felici di vedervi qui così numerosi – ha detto l’ala laziale alla sua terza stagione, e per questo applauditissimo – Grazie per il vostro sostegno e per aver accolto le tante facce nuove della squadra: sono tutti bravi ragazzi. Ci rivediamo presto».

Brandon Snow al Campus

Al di là di Librizzi, assente dell’ultim’ora (probabilmente salterà anche lo scrimmage di sabato pomeriggio a Milano contro l’EA7 di coach Poeta), soltanto Isaiah Roby ha svolto lavoro differenziato, pur gestendo già il pallone nonostante il dito steccato. Gli altri hanno lavorato tutti a ritmi sostenuti, compresi Amedeo Della Valle e David Duke che avevano saltato preventivamente la partita amichevole con la Juvi Cremona. E a proposito di ospiti illustri, alla prima occasione buona c’era anche un caro amico di ADV… e di tutta Varese. Giancarlo Ferrero ha voluto assistere all’allenamento insieme alla compagna Alessia, perché questi colori non gli usciranno mai dal cuore.