Cantiere per il sottopasso a Bisuschio: dal 31 agosto scatta il senso unico alternato sulla Statale 344
L'intervento promosso dalla Comunità Montana del Piambello servirà a completare un tratto fondamentale della pista ciclopedonale. I lavori dureranno fino al 9 ottobre
Prenderanno il via alle ore 9.00 di lunedì 31 agosto i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale lungo la Strada Statale 344 in territorio di Bisuschio. Un’opera strategica, coordinata dalla Comunità Montana del Piambello, pensata per permettere al tracciato della pista di superare in piena sicurezza l’arteria stradale.
Per consentire l’allestimento e lo svolgimento del cantiere, che si protrarrà fino alle ore 17.00 del 9 ottobre, sulla SS344 verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra il km 8+131 e il km 8+161.
Il restringimento della carreggiata comporterà inevitabili rallentamenti e un allungamento dei tempi di percorrenza lungo la direttrice che collega la Valceresio a Porto Ceresio. L’ente montano sconsiglia di ricorrere a percorsi alternativi sulla viabilità secondaria, onde evitare l’appesantimento del traffico nei centri storici e in prossimità dei passaggi a livello ferroviari della zona.
Come sottolineato dal presidente della Comunità Montana, Paolo Sartorio, le squadre operative lavoreranno per garantire il rispetto dei tempi previsti e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, i pendolari e le aziende di trasporto pubblico. L’intervento rappresenta uno dei tasselli decisivi per il completamento dell’intera dorsale ciclopedonale della valle.
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