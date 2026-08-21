Cantieri sulla fognatura e tutela del lago: chiusure e senso unico alternato in via Dell’Acqua a Casciago

Prenderanno il via martedì 25 agosto i lavori di adeguamento e ammodernamento della rete fognaria in via Angela e Felice dell’Acqua a Casciago. L’intervento, gestito dalla società Alfa Srl, consentirà di sostituire un’infrastruttura ormai obsoleta e di realizzare la separazione tra acque chiare e scure.

Un’opera fondamentale per efficientare il servizio, prevenire sversamenti nei corsi d’acqua locali e tutelare il bacino del Lago di Varese. Per contenere l’impatto sulla circolazione cittadina, l’amministrazione comunale ha programmato la chiusura totale della carreggiata prima della riapertura dei plessi scolastici.

Le modifiche alla viabilità

Dal 25 al 31 agosto 2026: chiusura completa al traffico di via Angela e Felice dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi e via Mazzini.

Percorsi alternativi: per raggiungere le frazioni di Casarico e Morosolo arrivando dalla Strada Statale, il traffico sarà deviato su via Andiga, via Belvedere e via Piave.

Dal 1° settembre al 23 dicembre 2026: nel tratto compreso tra via Mazzini e via Tre Valli la circolazione riprenderà a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o da movieri.

I servizi di emergenza e gli operatori presenti sul territorio sono già stati informati per coordinare i propri spostamenti.

«Siamo consapevoli dei disagi che un cantiere di questa portata comporta – spiega il sindaco Mirko Reto – ma non esisteva una soluzione alternativa. I lavori sono necessari e rappresentano un investimento importante per la tutela dell’ambiente e della nostra rete idrica».

Le variazioni al servizio di trasporto pubblico urbano

Da martedì 25 agosto sino a lunedì 31 agosto, la linea M Varese-Morosolo viene interamente sospesa, a causa della chiusura totale di via Dell’Acqua a Casciago prevista per lavori stradali e della relativa ordinanza emessa dal Comune di Casciago.

Per i passeggeri diretti a Casciago, è regolarmente attiva la linea V120 per Angera/Sesto Calende con fermata a Casciago-via Matteotti; per i passeggeri diretti a Morosolo, è consigliabile utilizzare il servizio ferroviario di Trenord per Laveno sino alla stazione di Casciago-Morosolo.

LEGGI L’ORDINANZA DEL COMUNE DI CASCIAGO