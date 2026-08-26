Carburanti, prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi sul gasolio
Il Governo ha trovato le risorse per estendere di altri dieci giorni la misura sul diesel, che sarebbe scaduta mercoledì 26 agosto. Nessun intervento è invece previsto per la benzina
Il Governo ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto sul gasolio. La misura, che sarebbe scaduta mercoledì 26 agosto, resterà quindi in vigore per altri dieci giorni.
Il beneficio sul prezzo finale resta di circa 17 centesimi al litro, considerando la riduzione delle accise e il conseguente effetto sull’Iva. Nessun intervento è invece previsto per la benzina.
Per finanziare la proroga servono circa 130 milioni di euro. Nei giorni scorsi il Governo era riuscito a prolungare lo sconto per altri due giorni, il 25 e il 26 agosto, utilizzando 20,8 milioni di euro di extragettito Iva attraverso il meccanismo delle accise mobili.
La nuova decisione evita quindi, almeno fino al 5 settembre, il ritorno alla tassazione ordinaria sul diesel. Il taglio era stato reintrodotto il 28 luglio, dopo il nuovo aumento dei prezzi dei carburanti, ed era stato successivamente prorogato prima fino al 24 agosto e poi per le giornate del 25 e 26 agosto.
Dopo il 5 settembre il Governo punta invece a cambiare il meccanismo degli aiuti. L’ipotesi è quella di sostituire il taglio generalizzato delle accise con sostegni più selettivi, legati anche al reddito.
I dettagli del nuovo intervento non sono però ancora stati definiti.
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