“Carissimo Alzheimer… aiutami a non perdermi”: Gavirate tra le capitali dell’Alzheimer Fest il 5 e 6 settembre

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’Alzheimer Fest, il festival nazionale itinerante che dal 2017 attraversa l’Italia per cambiare lo sguardo sul decadimento cognitivo attraverso arte, cultura e incontro. Nel 2026 il Fest compie dieci anni e tocca 23 tappe, dal 3 settembre al 17 ottobre, dal Nord alla Sicilia.

Gavirate è tra le città protagoniste: sabato 5 e domenica 6 settembre il Chiostro di Voltorre e il lungolago si trasformano in un grande spazio di incontro, ascolto e comunità, promosso da Progetto Rughe ODV, associazione di volontariato che da anni sostiene le persone con disturbi neurocognitivi e le loro famiglie sul territorio del Valli del Verbano.

Sabato 5 settembre: dialoghi e laboratori al Chiostro di Voltorre

La giornata si apre alle 9.30 con Dialoghi con la comunità, nella Sala del Capitolo. Il filo conduttore è Carissimo Alzheimer… aiutami a non perdermi: non solo una riflessione sulla sicurezza, ma un percorso verso una cura più evoluta, capace di prevenire sofferenze, emergenze e costi evitabili.

Ad aprire gli interventi, Paola Ossola, vicepresidente di Progetto Rughe, presenta il progetto Aiutami a non perdermi, seguita da approfondimenti su come adattare ambienti e abitudini quotidiane per preservare l’autonomia della persona, e da un confronto su sicurezza, dignità e libertà nella cura, anche a domicilio. La mattinata si chiude alle 12.00 con uno spazio aperto al confronto con famiglie, professionisti e amministratori del territorio.

In parallelo, dalle 9.30, il Chiostro ospita gli Atelier Rughe per tutti: laboratori gratuiti di stimolazione cognitiva, ginnastica del sorriso, arte terapia, musicoterapia e pet therapy, pensati per chi vive con un decadimento cognitivo ma aperti a tutta la cittadinanza, e ValidaMENTE, un laboratorio pensato invece per chi desidera allenare la propria mente e mantenerla attiva.

La sera, dalle 20.00 alle 23.00, il lungolago si anima con Tango al Lago, serata di ballo e apericena.

Domenica 6 settembre: il “Borgo della Memoria” sul Lungolago di Gavirate

La festa si sposta lungo il lago per una giornata intera dedicata a tutta la comunità, dalle 10.00 alle 17.00, con la partecipazione di ospiti e operatori delle RSA del territorio, in particolare dell’area milanese.

Ad aprire le attività, spettacoli e sport animano il lungolago, prima dell’inaugurazione del “Borgo della Memoria“: un percorso che ha già preso forma nelle vetrine di oltre 60 attività commerciali gaviratesi, con una prima anticipazione fotografica, e che domenica si racconta nella sua interezza lungo il lago. Cammina nella memoria di Gavirate: ogni tappa racconta una storia, ogni storia appartiene un po’ a tutti noi – attraverso fotografie, oggetti e testimonianze raccolte e condivise dalle associazioni cittadine, il percorso ricostruisce la memoria storica del paese e la restituisce all’intera comunità.

Per tutto il giorno si alternano atelier aperti a tutti (arte en plein air, pet therapy, lavori a maglia, letture, laboratori con materiali di riciclo) e attività di puro divertimento per bambini e famiglie, dagli scacchi giganti al trucca-bimbi.

Al centro della giornata, gli spazi di dialogo Conoscersi, prendersi cura, partecipare: si parla di come riconoscere i primi segnali del decadimento cognitivo senza allarmismi, di stili di vita e prevenzione – ricordando che circa il 30% dei casi di decadimento cognitivo è potenzialmente prevenibile– e, alle 15.00, si torna sul tema “Aiutami a non perdermi” con Paola Ossola, sul ruolo che una comunità informata e accogliente può avere nel proteggere le persone con un disturbo neurocognitivo senza limitarne la libertà.

Nel pomeriggio trova spazio anche un momento dedicato a chi si prende cura: come sostenere il proprio benessere emotivo e fisico da caregiver, e come muoversi in sicurezza insieme alla persona assistita. Alle 16.50 viene inoltre presentato Mi Prendo Cura, il nuovo servizio pilota di ascolto, orientamento e accompagnamento per le persone con decadimento cognitivo e le loro famiglie, con la possibilità di candidarsi alla fase pilota (posti limitati).

Progetto Rughe e l’impegno per una comunità dementia friendly

Con sede al Chiostro di Voltorre, dove offre laboratori cinque giorni a settimana oltre a servizi di ascolto, orientamento e informazione, Progetto Rughe ODV gestisce inoltre presso il Chiostro uno sportello di Mete Centro per la Famiglia, dedicato agli anziani in condizioni di fragilità.

Dal 2019 l’associazione porta avanti il percorso Dementia Friendly Gavirate, con l’obiettivo di allargarlo, nei prossimi mesi, a una “Dementia Friendly Community” estesa a tutto il territorio del Lago di Varese: una rete di comuni, associazioni ed esercizi commerciali capaci di riconoscere e accogliere le persone con decadimento cognitivo. È in questa prospettiva di comunità che si inserisce l’iniziativa Aiutami a non perdermi, con l’obiettivo di rendere famiglia, comunità e istituzioni parte di un unico percorso di accompagnamento, dalla diagnosi in avanti.