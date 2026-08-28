Carlo Calenda a Varese: a Palazzo Estense presenta “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”
Il segretario nazionale di Azione sarà a Varese domenica 6 settembre alle 18.30 per un incontro pubblico insieme al sindaco Davide Galimberti. Al centro la presentazione del suo ultimo libro e un confronto sulle sfide politiche del Paese e dei territori
Carlo Calenda sarà a Varese domenica 6 settembre per presentare il suo ultimo libro “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa” in un incontro pubblico insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti.
L’appuntamento, organizzato da Azione Varese, si terrà alle 18.30 a Palazzo Estense e rappresenterà un’occasione di confronto sui temi politici e sulle sfide che attendono il Paese e i territori nei prossimi anni.
La presenza del segretario nazionale di Azione nel capoluogo si inserisce nel percorso di crescita e radicamento che il partito sta portando avanti a Varese, dove è impegnato in diverse esperienze amministrative e nella costruzione di nuovi percorsi in vista delle prossime elezioni comunali.
«Siamo molto felici di poter ospitare Carlo Calenda a Varese – dichiara Franco Binaghi, segretario provinciale di Azione Varese – e ancora di più perché questo appuntamento sarà l’occasione per aprire una nuova stagione di iniziative sul territorio. Vogliamo che Azione sia sempre più presente nei luoghi in cui si discutono i problemi concreti delle nostre comunità, portando una voce riformista, liberale ed europeista».
L’appuntamento è per domenica 6 settembre alle ore 18.30, presso Palazzo Estense a Varese. L’ingresso è libero.
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