Carovana dei Ghiacciai in Alta Valtellina: tre giorni di studi, escursioni e mobilitazione sul Ghiacciaio dei Forni
L'iniziativa di Legambiente fa tappa nel Parco Nazionale dello Stelvio per monitorare il secondo ghiacciaio più esteso d'Italia
La settima edizione della Carovana dei Ghiacciai, la campagna internazionale promossa da Legambiente in collaborazione con CIPRA Italia e con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana, fa tappa in Lombardia dal 24 al 26 agosto 2026. L’osservato speciale della tre giorni in Alta Valtellina, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, è il Ghiacciaio dei Forni, la seconda massa glaciale più estesa sul territorio nazionale, sempre più segnata dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Il programma si articola in tre momenti principali tra approfondimento scientifico, escursioni sul campo e divulgazione dei dati:
Lunedì 24 agosto (Santa Caterina Valfurva): Alle ore 15.00, presso il Centro Visitatori in Piazza Forba, si terrà il workshop “Obiettivo Valfurva – Turismo, Natura e Territorio” organizzato da Legambiente Lombardia nell’ambito del progetto LIFE NatConnect2030.
Martedì 25 agosto (Ghiacciaio dei Forni): Partenza alle 8.30 dal Rifugio dei Forni per l’escursione lungo il Sentiero Glaciologico “Stoppani-Desio” guidata dagli esperti del Servizio Glaciologico Lombardo e dell’Università degli Studi di Milano. Arrivati alla fronte del ghiacciaio, dopo il monitoraggio scientifico, alle 14.00 si terrà un flash mob in quota. Durante la giornata sarà attivo anche il concorso fotografico “Snap in Nature”.
Mercoledì 26 agosto (Sondrio): Alle ore 11.00, presso il Museo MVSA in via Maurizio Quadrio 27, verrà ospitata la conferenza stampa finale con la presentazione dei dati aggiornati sullo stato di salute del bacino glaciale.
L’iniziativa intende riaccendere i riflettori sulla tutela dell’alta quota e sull’urgenza di attuare politiche concrete di mitigazione climatica. Dopo la tappa valtellinese, il viaggio della Carovana proseguirà in Friuli-Venezia Giulia sul ghiacciaio del Montasio e si concluderà in Piemonte sul Monviso.
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