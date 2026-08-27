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Casciago, riapre via Dell’Acqua con tre giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma

Si sono conclusi prima del previsto i lavori sulla strada cittadina: la circolazione riprende a senso unico alternato. Il sindaco ringrazia la cittadinanza e risponde alle polemiche

Generico 24 Aug 2026

Si sono conclusi in anticipo i lavori stradali in via Dell’Acqua a Casciago. La via è stata riaperta al traffico veicolare a senso unico alternato con tre giorni di anticipo rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma di cantiere.

A darne notizia è il primo cittadino Mirko Reto, che ha espresso ringraziamenti verso la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza mostrate di fronte ai disagi inevitabili legati all’intervento. Nel messaggio del sindaco viene sottolineato il lavoro svolto dall’impresa esecutrice dei lavori, insieme al supporto fornito dagli uffici comunali, dalla giunta e dalla Polizia Locale.

Reto ha colto l’occasione anche per replicare alle contestazioni emerse durante lo svolgimento del cantiere, evidenziando come le scelte amministrative puntino alla risoluzione dei problemi del territorio e come la chiusura anticipata dei lavori rappresenti un riscontro concreto alla comunità.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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