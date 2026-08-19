Cascine in Festa: torna l’appuntamento più atteso dell’agosto a Ispra

Da decenni, a Ispra la terza settimana di agosto fa rima con Cascine in Festa: la manifestazione di tre giorni all’insegna del buon cibo, della musica e soprattutto della voglia di stare insieme. Organizzata come da tradizione dal Comitato Cascine, la festa animerà il cortile di via Cascine da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

A rendere possibile tutto questo è un gruppo affiatato di volontari dai 5 ai 99 anni, che per tre giorni lavora fianco a fianco tra cucine, griglie, tavoli, casse e servizio. Cascine in Festa è l’appuntamento più importante dell’anno per il Comitato, ma è anche il momento più visibile di un impegno che prosegue durante tutto l’anno, con iniziative di volontariato pensate per rafforzare il tessuto sociale del paese.

Il menù ripropone i grandi classici che negli anni sono diventati il marchio di fabbrica della festa: pizzoccheri, polenta taragna, rustica dei Casiìn e il mitico Cascinozzo, il panino con braciola alla piastra, peperoni e cipolle caramellate, insieme a tante altre proposte. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19.00.

Ma questa è forse anche l’unica festa dove persino fare la coda alla cassa può essere divertente: nei momenti di maggiore affluenza la fila può sembrare lunga, ma scorre veloce grazie a un’organizzazione ormai ben collaudata. E nell’attesa arriva l’immancabile carretto dell’AperiSpritz, che porta l’aperitivo direttamente in coda.

Non manca la musica, con tre serate in programma:

– Venerdì 21 agosto: Ariele Frizzante con il suo Non è il Karaoke, un karaoke decisamente fuori dagli schemi, dove il pubblico diventa protagonista e le canzoni si trasformano in un’esperienza collettiva tutta da cantare.

– Sabato 22 agosto: Rufus Band, con uno spettacolo di musica e trasformismo che porta sul palco alcuni dei più grandi personaggi della musica moderna

– Domenica 23 agosto: gran finale con la The Sica, cover band indie pop italiana, con due ore di musica da cantare e ballare sulle canzoni di Pinguini Tattici Nucleari, Blanco, Achille Lauro, Salmo, Måneskin e molti altri.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram del Comitato Cascine.