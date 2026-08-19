Casorate Sempione celebra i cento anni della Festa di San Tito

Undici colpi di cannone daranno ufficialmente il via, sabato 5 settembre, al Centenario della Festa di San Tito. Per Casorate Sempione sarà l’inizio delle celebrazioni che accompagneranno il paese fino al 15 settembre, quando la comunità tornerà a stringersi attorno a una tradizione che, dal 1926, si rinnova ogni dieci anni.

La prima festa decennale venne promossa nel 1926 per volontà di don Luigi Mariani, con l’intento di rilanciare con forza e speranza il cammino della comunità. Un secolo più tardi, quella ricorrenza raggiunge un traguardo storico e Casorate Sempione si prepara a celebrarlo con un ricco calendario di appuntamenti religiosi, culturali e di intrattenimento.

Ma San Tito, a Casorate Sempione, non è soltanto una successione di celebrazioni. Nei mesi che precedono la festa il paese cambia volto grazie alle migliaia di decorazioni floreali realizzate dagli abitanti. Una tradizione antica che richiede un lavoro lungo e paziente: la preparazione dura infatti due anni e coinvolge la comunità nella creazione di fiori che diventano vere e proprie opere d’arte.

Il programma prenderà il via sabato 5 settembre a mezzogiorno con l’apertura ufficiale e gli undici colpi di cannone. Nel pomeriggio sono previste diverse iniziative in piazza Mazzini e l’inaugurazione della mostra dedicata a Luigi Roggiani, mentre alle 17 sarà celebrata la messa vigiliare di apertura. La giornata proseguirà con la banda, l’inaugurazione del murale di San Tito all’oratorio e appuntamenti dedicati alla musica e alla danza.

Domenica 6 settembre sarà una delle giornate centrali della festa. Dopo la messa delle 8, alle 10 è prevista la celebrazione solenne con il cardinale Francesco Coccopalmerio. Nel pomeriggio, alle 15, partirà la processione con l’Urna di San Tito, che attraverserà le vie del paese. La giornata proseguirà poi con musica e momenti di intrattenimento in piazza Mazzini e negli spazi dell’oratorio.

Le celebrazioni accompagneranno Casorate Sempione per tutta la settimana. Lunedì 7 settembre sarà dedicato anche agli ammalati e alla terza età; martedì 8 è prevista una messa con volontari, catechisti, educatori e consiglieri, seguita in serata da un concerto-testimonianza nella chiesa parrocchiale. Mercoledì 9 settembre il calendario propone una celebrazione con sacerdoti e diaconi del decanato, iniziative per bambini e ragazzi e, in serata, una nuova processione con l’Urna del Santo.

Giovedì 10 settembre sarà dedicato anche ai sacerdoti nativi di Casorate e a quelli che negli anni hanno svolto il proprio ministero in paese. Non mancheranno momenti rivolti ai più giovani e un incontro serale dedicato al tema dell’educazione.

Il programma proseguirà venerdì 11 e sabato 12 settembre tra celebrazioni religiose, musica dal vivo, spettacoli e iniziative sportive. Domenica 13 sarà un’altra giornata particolarmente significativa: alle 10 sarà celebrata la messa solenne con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Nel pomeriggio tornerà la processione con l’Urna di San Tito, mentre la serata sarà scandita da diversi appuntamenti, tra i quali il concerto dell’Orchestra Sinfonica Europea nella chiesa parrocchiale.

Lunedì 14 settembre sarà una giornata dedicata anche ai bambini e al ricordo dei defunti della parrocchia e dei benefattori. Il gran finale arriverà martedì 15 settembre: dopo la messa di chiusura del mattino e le attività pomeridiane per bambini e ragazzi, alle 20.30 è prevista la processione conclusiva con l’Urna di San Tito. Alle 22 lo spettacolo pirotecnico nella zona dietro al cimitero chiuderà simbolicamente le celebrazioni del Centenario.

Accanto agli appuntamenti principali, durante i giorni della festa troveranno spazio anche iniziative diffuse, dalla mostra dedicata ai fiori di San Tito al trenino itinerante, passando per numerosi momenti musicali. In piazza Mazzini sarà inoltre presente un banco di beneficenza a favore delle opere parrocchiali.

La Festa di San Tito è promossa dalla Pro Loco di Casorate Sempione, dalla Parrocchia Beata Vergine Assunta e San Ilario e dal Comune di Casorate Sempione.

A cento anni dalla prima festa decennale, Casorate si prepara così a vivere una ricorrenza che va oltre il calendario degli appuntamenti: un momento nel quale fede e tradizione si intrecciano con la partecipazione di un’intera comunità, chiamata ancora una volta a custodire e rinnovare una storia lunga un secolo.

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