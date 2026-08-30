Cassano Magnago torna a correre per la prevenzione con “Insieme Run”

Due distanze (4 e 8 km), un unico grande obiettivo: promuovere la cultura della prevenzione e mantenere vivo il ricordo di Antonio Coppola, scomparso a causa di una malattia oncologica. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Cassano Magnago la “Insieme Run”, la manifestazione podistica e culturale giunta alla sua seconda edizione, nata dall’iniziativa di Cecilia Roggiani, Nicola Adamo e Matteo Coppola, figlio di Antonio, con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Un appuntamento ideato come un «weekend di divertimento, apprendimento e cultura», spiegano gli organizzatori, «per dimostrare come l’informazione sulla prevenzione medica, unita alla pratica sportiva, possa fare una reale differenza nella vita di tutti i giorni».

IL PROGRAMMA

SABATO 5 SETTEMBRE | Villa Oliva (dalle ore 16:00)

La manifestazione si aprirà con un convegno informativo dedicato alle tecniche di primo soccorso (ore 17:00). La sessione, suddivisa in una parte teorica e una pratica, sarà condotta dalla Dott.ssa Giulia Coppola, medico dell’Istituto Nazionale dei Tumori. Durante l’evento, grazie alla presenza dello stand di ADMO, operativo dalle 16:00, sarà inoltre possibile effettuare la tipizzazione salivare, primo passo, per chi possiede i requisiti necessari, per entrare nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.

DOMENICA 6 SETTEMBRE | Parco della Magana (ore 9:00)

Spazio allo sport con la partenza ufficiale della corsa/camminata non competitiva. Sia prima sia dopo la prova atletica, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il percorso informativo allestito da ABFISIO all’interno di Villa Oliva, per approfondire tematiche fondamentali legate alla nutrizione e alla fisioterapia. Saranno presenti inoltre importanti realtà del territorio come Croce Rossa Italiana, Comitato di Gallarate, e ADSINT, Associazione Donatori Sangue dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Insieme Run vuole essere molto più di una corsa: un appuntamento capace di unire sport, salute e solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di Antonio attraverso un’iniziativa concreta di informazione, sensibilizzazione e partecipazione per tutta la comunità.