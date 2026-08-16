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Castelletto Ticino il concerto per i 60 anni del Corpo Musicale “A. Broggio”

Venerdì 28 agosto al Parco Comunale una serata di musica per celebrare l’importante anniversario. Sul palco anche il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” di Corbodolo

copo bandistico broggio

Una serata di musica al Parco Comunale di Castelletto Ticino per festeggiare i 60 anni dalla ricostituzione del Corpo Musicale “A. Broggio”. L’appuntamento è per venerdì 28 agosto alle 21, con un concerto che vedrà protagoniste due formazioni bandistiche.

Due bande sul palco del Parco Comunale

Ospite della serata sarà il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” di Corbodolo, formazione dalla lunga storia, fondata nel 1851.

Sul palco saliranno naturalmente anche i musicisti del Corpo Musicale “A. Broggio” di Castelletto Ticino, protagonista dell’anniversario che l’iniziativa intende celebrare.

Una serata per celebrare i 60 anni

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti dedicati al 60° anniversario della ricostituzione del Corpo Musicale “A. Broggio”, realtà legata alla tradizione musicale e alla vita culturale di Castelletto Ticino.

L’appuntamento è dunque venerdì 28 agosto alle 21 al Parco Comunale di Castelletto Ticino.

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Pubblicato il 16 Agosto 2026
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